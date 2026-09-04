El Gobierno negó una caída de afiliados a las prepagas y aseguró que 370.000 personas se sumaron al sistema privado

La Superintendencia de Servicios de Salud sostuvo que el universo de personas con cobertura se mantiene estable y atribuyó las variaciones a cambios entre planes y modalidades de contratación. Un relevamiento privado, en cambio, detectó que una parte importante de los afiliados analiza reducir su cobertura por el costo de las cuotas.

El Gobierno salió al cruce de los informes que advierten sobre una pérdida de afiliados a las empresas de medicina prepaga y aseguró que, desde diciembre de 2023, más de 370.000 personas se incorporaron al segmento de afiliados directos del sistema privado de salud.

La aclaración fue realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud, que cuestionó las interpretaciones que hablan de una caída de la cobertura privada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Según el organismo, los movimientos registrados durante este período responden principalmente a “reacomodamientos entre planes y modalidades de contratación” y no necesariamente a una pérdida de cobertura.

La explicación coincide, de acuerdo con la Superintendencia, con la posición expresada por la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que agrupa a las empresas de medicina privada.

Desde la UAS señalaron que “el universo total de personas con cobertura se mantiene estable”, aunque reconocieron tendencias de crecimiento en determinados segmentos.

El dato que destaca el Gobierno

La Superintendencia puso el foco en los denominados afiliados directos, es decir, quienes contratan una cobertura de medicina privada sin derivar aportes de una obra social.

De acuerdo con los registros oficiales, ese segmento creció en más de 370.000 personas respecto de diciembre de 2023.

Para el Gobierno, este dato contradice las interpretaciones que plantean una pérdida generalizada de afiliados y muestra que los movimientos dentro del sistema deben analizarse teniendo en cuenta los distintos tipos de contratación.

El organismo reclamó además que la discusión sobre la situación de las prepagas se realice a partir de información oficial y registros verificables.

En ese sentido, cuestionó algunos informes elaborados por institutos que, según sostuvo, tienen “posicionamientos políticos explícitos” o no cuentan con suficiente respaldo estadístico.

Los afiliados buscan planes más económicos

Mientras el Gobierno sostiene que no existe una caída general de la cobertura privada, otros relevamientos muestran que el costo de las cuotas está llevando a muchos usuarios a modificar sus planes.

Una encuesta realizada por MiObraSocial.com.ar entre afiliados activos y difundida por TN indicó que el 57,6% bajó a un plan más económico durante el último año o evalúa seriamente hacerlo.

Además, el 49,5% de los consultados consideró alta la posibilidad de abandonar su prepaga durante los próximos seis meses.

El mismo relevamiento mostró que, entre quienes dejaron una empresa de medicina prepaga durante los últimos 12 meses, el 62% quedó sin obra social ni cobertura privada.

Estos datos reflejan una diferencia entre dos fenómenos que pueden darse al mismo tiempo: por un lado, el crecimiento de determinados segmentos de afiliación que destaca el Gobierno y, por otro, la decisión de algunos usuarios de reducir o abandonar su cobertura debido al costo.

Qué cambió en las prepagas

La Superintendencia también destacó las modificaciones implementadas en el sistema de medicina privada. Desde julio de 2025, las empresas deben informar mensualmente los valores de sus planes diferenciados por plan, edad y región del país.

El organismo sostiene que continuará difundiendo información basada en registros administrativos y datos oficiales para analizar la evolución del sistema.

El debate se mantiene abierto en un contexto en el que las familias deben afrontar cuotas cada vez más relevantes dentro de sus presupuestos y evalúan distintas alternativas para mantener algún nivel de cobertura privada.