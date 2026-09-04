El riesgo país volvió a bajar de los 500 puntos y el dólar oficial cerró a $1530

El indicador de JP Morgan retrocedió siete unidades y quedó nuevamente por debajo de los 500 puntos básicos. En el mercado cambiario, el dólar oficial bajó $5 en el Banco Nación, mientras los bonos soberanos registraron subas de hasta 0,8%.

El mercado financiero argentino cerró este jueves con una mejora en el riesgo país y una leve baja en el precio del dólar oficial. El indicador elaborado por JP Morgan descendió 7 puntos y volvió a ubicarse por debajo de las 500 unidades, después de más de dos semanas por encima de ese nivel.

En el Banco Nación, el dólar oficial terminó la jornada a $1530 para la venta, cinco pesos menos que en el cierre anterior. En el segmento mayorista, en tanto, la cotización finalizó en $1508, con una baja de $3.

La jornada también mostró un comportamiento positivo para los bonos soberanos, que registraron avances de hasta 0,8%.

En sentido contrario, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street tuvieron una jornada mayormente negativa. Entre las principales bajas se ubicaron YPF (-2,8%), Cresud (-2,7%), Loma Negra (-2,6%) y Telecom (-2,2%).

Cómo cerraron los dólares financieros

Los dólares financieros también terminaron la jornada con bajas.

El dólar contado con liquidación (CCL) cerró en $1588,50, mientras que el dólar MEP finalizó en $1528,13.

Por su parte, el Merval registró una caída del 1,5%, tanto en pesos como medido en dólares.

En el mercado cambiario, el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$903,971 millones, mientras que en futuros se negociaron alrededor de US$676 millones, según datos difundidos por el operador Gustavo Quintana.

El Banco Central compró dólares

El Banco Central compró este jueves US$15 millones, con lo que las reservas brutas alcanzaron los US$50.800 millones en la tercera jornada de septiembre.

Durante agosto, la autoridad monetaria había adquirido US$768 millones, mientras que desde enero, con el inicio de la cuarta etapa del programa monetario, acumuló compras por US$14.095 millones.

En cuanto a las tasas de interés, la BADLAR se ubicó en 23,06% nominal anual, mientras que la TAMAR registró un nivel de 23,8%. Las cauciones a un día ofrecieron un rendimiento cercano al 18% anual.

Qué pasó con las acciones argentinas

Entre las compañías argentinas que cotizan en Wall Street, YPF volvió a estar entre las acciones más observadas. Los analistas señalaron que la petrolera busca superar la zona de US$53,50, en un contexto de suba del precio internacional del petróleo.

También se destacó Vista Energy, considerada una de las alternativas del sector energético local a partir de sus resultados corporativos.

En el plano internacional, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 30 años se ubicó en 5,23%, mientras que el bono a 10 años rindió 4,75%.

Los mercados continúan atentos a la evolución de las tasas de interés internacionales y a las perspectivas fiscales de las principales economías desarrolladas, en un escenario marcado por una elevada volatilidad financiera.