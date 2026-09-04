Milei anunció un paquete de leyes para defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

El Presidente realizó una cadena nacional acompañado por todo su Gabinete y anunció el envío de proyectos al Congreso, además de la creación de una base naval en la región. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, afirmó.

El presidente Javier Milei anunció este jueves el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley destinados a fortalecer la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

El anuncio fue realizado durante una cadena nacional, en la que el mandatario estuvo acompañado por todos los integrantes de su Gabinete.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, afirmó Milei al comenzar su discurso.

El Presidente sostuvo que el reclamo argentino no debe limitarse al plano diplomático y planteó la necesidad de utilizar distintas herramientas del Estado para defender la soberanía y los recursos del país.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, señaló.

El Gobierno enviará proyectos al Congreso

Milei explicó que el objetivo de las iniciativas será dotar al Estado de instrumentos legales que permitan avanzar en la defensa de los intereses argentinos vinculados con las Islas Malvinas.

“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, sostuvo.

De esta manera, el Gobierno buscará avanzar en un nuevo marco legal que acompañe el reclamo histórico de la Argentina sobre el archipiélago.

También anunció una nueva base naval

Durante el mensaje, Milei también anunció la creación de una base naval destinada a fortalecer la presencia argentina y resguardar la soberanía en la región.

La medida se suma al paquete legislativo que será enviado al Congreso y forma parte de la estrategia planteada por el Gobierno para reforzar las herramientas con las que el Estado argentino sostiene su reclamo sobre las Islas Malvinas.

El anuncio se produjo en un contexto de renovada atención sobre la cuestión Malvinas y luego de distintas declaraciones internacionales relacionadas con la soberanía del archipiélago.