Becas Gregorio Álvarez: qué talleres de apoyo escolar habrá en Neuquén y a quiénes alcanzarán

El CPE aprobó el acompañamiento escolar para becarios Gregorio Álvarez en Neuquén. Habrá talleres para estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó por unanimidad la implementación del Dispositivo de Acompañamiento Escolar destinado a estudiantes que reciben las Becas Gregorio Álvarez. La propuesta se desarrollará entre octubre y noviembre en las siete regiones de la provincia, con talleres presenciales y virtuales para fortalecer los aprendizajes y acompañar las trayectorias educativas.

La iniciativa forma parte del Plan Provincial Redistribuir Oportunidades y busca complementar la ayuda económica de las becas con herramientas pedagógicas que favorezcan la permanencia en las aulas, la continuidad escolar y la transición entre los distintos niveles educativos.

La organización y evaluación del dispositivo estarán a cargo de la Coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad, junto con la Dirección Provincial de Equipos Técnicos Pedagógicos. Las actividades se adaptarán a las necesidades de cada escuela y de las comunidades educativas.

Qué talleres se ofrecerán según el nivel educativo

El programa contempla propuestas específicas para estudiantes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, además de actividades dirigidas a las familias.

En el Nivel Inicial se desarrollará el taller Educación y Cuidado en Entornos Digitales, destinado a las familias. El objetivo es promover un uso responsable de las pantallas y recuperar el valor del juego en la infancia.

Para la escuela Primaria se dictarán talleres integrados de Prácticas del Lenguaje y Matemática para estudiantes de 4° y 7° grado. También se implementará el espacio Habitar la Escuela Secundaria, orientado a acompañar el paso hacia el nivel medio.

En el caso de los becarios que cursan 7° grado, se sumará una propuesta virtual de inglés denominada “Steps, primeros pasos hacia el inglés”. Tendrá ocho encuentros con un enfoque comunicativo y reflexivo, pensado para facilitar el ingreso a primer año y reducir las dificultades que pueden aparecer al comenzar el aprendizaje del idioma.

Para estudiantes del Nivel Secundario y del ciclo superior habrá talleres sobre estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, orientación vocacional y proyectos de vida. Estas actividades se organizarán bajo los nombres “Tiempo de Egresar” y “Tiempo de Pensar(se)”.

Apoyo para el ingreso a la universidad y la continuidad escolar

El dispositivo también incluye el trayecto Puente Universitario, que propone profundizar contenidos de lógica y matemática para estudiantes secundarios. La intención es fortalecer los conocimientos necesarios para continuar estudios superiores y reducir las dificultades de ingreso, especialmente entre quienes elijan carreras técnicas, exactas o económicas.

Además, el programa contempla estrategias de acompañamiento socioeducativo para estudiantes que atraviesan situaciones que ponen en riesgo la continuidad de sus estudios.

Una de ellas son los Dispositivos de Cuidado Formal, que brindan apoyo pedagógico prioritario a niñas, niños y adolescentes bajo medidas de protección excepcional, en articulación con docentes externos.

También se implementará la Línea de Revinculación Educativa, destinada a intervenir cuando se hayan agotado las instancias institucionales previas y sea necesario garantizar el ingreso, la permanencia o el regreso de estudiantes con trayectorias interrumpidas.

La tercera estrategia es la Línea de Asistencias Intermitentes, que apunta a abordar la discontinuidad escolar mediante alertas tempranas, acuerdos y seguimiento territorial.

Estas líneas complementan las acciones y los protocolos de las escuelas, sin reemplazarlos, y buscan fortalecer el acompañamiento de los estudiantes que necesitan un apoyo adicional.

Con la aprobación del dispositivo, la Provincia busca ampliar el alcance de las Becas Gregorio Álvarez y sumar herramientas educativas que contribuyan a sostener las trayectorias escolares en todo Neuquén.