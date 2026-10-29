Molinos amplía su negocio y se queda con Ayudín, Poett y otras marcas de limpieza: los detalles

Molinos Río de la Plata acordó comprar el 100% de Grupo Ayudín en Argentina, Uruguay y Paraguay. La operación incluye marcas de limpieza y dos fábricas en el país.

Molinos Río de la Plata anunció un acuerdo para adquirir el 100% de Grupo Ayudín en Argentina, Uruguay y Paraguay. La operación incorpora a su portfolio las marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton, vinculadas con productos de limpieza y cuidado del hogar.

La compañía, presidida por Luis Pérez Companc, informó que el acuerdo se cerró con Apex Capital y Superior Brands. El monto de la transacción no fue informado en las presentaciones realizadas ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y A3 Mercados.

La implementación de la compra todavía está sujeta al cumplimiento de condiciones habituales en este tipo de operaciones y a las autorizaciones que correspondan. Según lo comunicado por Molinos, se prevé que el proceso avance durante las próximas semanas, aunque no se precisó una fecha definitiva de cierre.

Qué marcas y activos incluye la compra

La adquisición comprende las sociedades que controlan el negocio de Grupo Ayudín en los tres países. La cartera incluye productos de distintas categorías, como lavandinas, limpiadores, quitamanchas, insecticidas y repelentes.

En Argentina, el grupo cuenta con dos fábricas: una en la provincia de Buenos Aires y otra en San Juan. También dispone de un centro de distribución y oficinas comerciales para sus operaciones regionales.

Con esta incorporación, Molinos suma una nueva línea de productos a su negocio, que hasta ahora estaba centrado principalmente en alimentos y bebidas.

La estrategia de crecimiento de Molinos

La empresa señaló que la adquisición representa un paso importante dentro de su plan de crecimiento a largo plazo y que busca ampliar su presencia en el mercado de consumo masivo de la región.

El CEO de Molinos, Agustín Llanos, destacó el valor estratégico de la operación y afirmó que la compañía busca acompañar mejor a los consumidores argentinos a través de su expansión.

Por su parte, Pedro Palma, socio director de Apex Capital, sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para que Grupo Ayudín continúe creciendo y desarrollándose bajo el control de Molinos.

Cómo se aprobó la operación

La decisión fue tratada por el directorio de Molinos Río de la Plata el 28 de octubre, durante una reunión realizada por videoconferencia.

Según el acta presentada ante la CNV, el presidente de la compañía informó sobre la intención de realizar una oferta vinculante para adquirir la totalidad del capital y los derechos de voto de las tres sociedades que operan el negocio de Grupo Ayudín.

El directorio aprobó por unanimidad las mociones vinculadas con las negociaciones y autorizó a representantes de la empresa a avanzar con los términos finales y la documentación necesaria.

Entre los trámites contemplados figuran las presentaciones ante las autoridades de defensa de la competencia y otros organismos gubernamentales de Argentina, Uruguay y Paraguay, cuando corresponda.

La operación contó con Morgan Stanley & Co. LLC como asesor financiero exclusivo de Apex Capital y SB Platform.

Qué falta para completar la adquisición

Aunque el acuerdo ya fue anunciado, la compra todavía debe cumplir las condiciones previstas para su implementación y obtener las autorizaciones necesarias.

Por el momento, Molinos no informó el monto de la transacción, la fecha exacta de cierre ni detalles sobre posibles cambios operativos o laborales en las empresas adquiridas.

La incorporación de Grupo Ayudín representa una expansión hacia el mercado de limpieza y cuidado del hogar para Molinos, que busca ampliar su presencia en distintas categorías de consumo masivo.