Halloween: las ventas de disfraces y decoración crecieron un 30% en Argentina

Las ventas de artículos de Halloween aumentaron un 30% interanual. Cuáles son los productos más buscados y los precios de disfraces y decoración.

Las ventas de artículos de Halloween registraron un crecimiento del 30% en unidades respecto de 2025, impulsadas por el cotillón, los disfraces y los productos de decoración. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la celebración suma cada vez más movimiento al calendario comercial argentino.

Uno de los factores que explican el incremento es que los precios de estos productos se mantienen en los mismos niveles que el año pasado, lo que favorece las compras tanto en locales físicos como en plataformas de venta online.

Cuáles son los productos de Halloween más vendidos

Entre los artículos con mayor demanda aparecen las calabazas para llevar golosinas, los kits de telarañas con arañas y los sets de globos temáticos.

En las tiendas online, algunas publicaciones de estas categorías ya superan las 1.000 unidades vendidas, de acuerdo con los datos difundidos por la CAIJ.

También crece la búsqueda de accesorios económicos para completar disfraces o ambientar viviendas sin realizar un gasto elevado.

Cuánto cuestan los disfraces y la decoración

Los precios varían según el producto, el tamaño y el diseño. Entre las opciones más económicas se encuentran:

Sombreros de bruja: desde $900.

desde $900. Telarañas decorativas: desde $1.100.

desde $1.100. Maquillaje y sangre artificial: alrededor de $1.900.

alrededor de $1.900. Calabazas para golosinas: entre $2.500 y $4.000, según el tamaño.

entre $2.500 y $4.000, según el tamaño. Canastas para golosinas: desde $1.700.

desde $1.700. Máscaras de plástico: desde $1.800.

desde $1.800. Vinchas temáticas: entre $1.700 y $5.500.

entre $1.700 y $5.500. Anteojos de Halloween: alrededor de $2.500.

alrededor de $2.500. Globos individuales: desde $700.

desde $700. Sets de globos y banderines: desde $2.500.

La variedad de precios permite combinar accesorios y elementos decorativos para celebrar la fecha con distintas alternativas de presupuesto.

Halloween suma movimiento al comercio antes de fin de año

El crecimiento de las ventas también beneficia a los comercios dedicados al cotillón, los juguetes y los artículos para fiestas, que encuentran en Halloween una oportunidad adicional de consumo antes de las celebraciones de fin de año.

La CAIJ incluye esta fecha entre las ocasiones que dinamizan las ventas de juegos, juguetes y decoración, junto con otras celebraciones del calendario comercial.

“ Halloween dejó de ser una costumbre importada para convertirse en una fecha propia del calendario comercial”, afirmó Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Así, Halloween continúa ganando presencia en Argentina, con una oferta cada vez más amplia de disfraces, accesorios y artículos temáticos para quienes eligen sumarse a la celebración.