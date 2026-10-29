El 56% de los trabajadores con salarios bajos agota su sueldo en 10 días

Un informe del Banco Provincia reveló que el 56% de los trabajadores con salarios bajos agota su sueldo antes del día 10, en un contexto de caída del poder adquisitivo.

El sueldo dura cada vez menos y los trabajadores de menores ingresos son los más afectados. Según un informe del Banco Provincia basado en más de 320.000 cuentas sueldo del sector privado, el 56% de quienes perciben salarios bajos se queda sin dinero proveniente de sus haberes antes del día 10 de cada mes. En este segmento, la mitad agota esos recursos apenas una semana después de cobrar.

El relevamiento expone las dificultades que enfrentan los trabajadores para sostener sus gastos cotidianos, incluso en un escenario de retracción del consumo. Los datos también muestran un deterioro entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, período en el que aumentó la proporción de personas que agotan su salario durante los primeros días del mes.

Cada vez más trabajadores se quedan sin sueldo antes del día 10

De acuerdo con el estudio, el porcentaje de trabajadores que se quedó sin dinero de su salario antes del día 10 pasó del 17,9% en diciembre de 2023 al 23,2% en diciembre de 2025, si se considera el conjunto de las cuentas analizadas.

Además, la fecha en la que la mitad de los trabajadores había agotado los recursos de su sueldo se adelantó del día 24 al 22 del mes. También creció la proporción del ingreso utilizada inmediatamente después del cobro: el dinero gastado durante el primer día pasó del 18,5% al 23,5%.

En 2026, el informe señala que las dificultades para sostener los ingresos se profundizaron. Al quinto día después de cobrar, los trabajadores analizados ya habían utilizado, en promedio, la mitad del dinero ingresado por sus salarios.

Una parte importante de esos gastos se concentra al comienzo del mes, cuando se debitan las cuotas y los servicios, se paga la tarjeta de crédito y se afrontan compromisos como el alquiler y otros gastos fijos.

Los trabajadores de menores ingresos, los más afectados

Las diferencias entre los niveles salariales son marcadas. Entre quienes perciben ingresos bajos, el 56% se quedó sin dinero de su sueldo antes del día 10 y la mitad agotó esos recursos hacia el séptimo día.

En los segmentos de ingresos medios-bajos, el porcentaje de trabajadores que llegó sin saldo salarial al día 10 fue del 40%. En ese grupo, la mitad había utilizado el dinero de su sueldo para el día 14.

La situación mejora entre quienes tienen ingresos más elevados, aunque también se observan dificultades. En el segmento de salarios altos, el 21% agotó el dinero de su sueldo antes del día 10, mientras que la mitad llegó sin saldo proveniente de sus haberes al día 24.

El deterioro también se refleja en la evolución de los distintos niveles salariales. Entre los trabajadores con ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción que se quedó sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. Para quienes percibían el equivalente a $2 millones, el incremento fue de 5,2 puntos. En los ingresos de $4 millones, la suba fue de 1,5 puntos.

Caída del poder adquisitivo y retracción del consumo

El escenario se da en un contexto de pérdida de capacidad de compra. Según los datos del INDEC citados en el informe, los salarios registrados del sector privado cayeron un 0,8% en términos reales entre enero y agosto de 2026. En el sector público, en cambio, registraron una suba real del 0,6% durante ese período.

Sin embargo, al comparar con noviembre de 2023, el poder adquisitivo de los salarios públicos acumuló una caída del 15,3%. Para los trabajadores de empresas privadas, el retroceso real fue del 2,3% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La reducción de los ingresos disponibles también se refleja en el consumo. Según el relevamiento, el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI cayó un 8,6% entre julio de 2025 y julio de 2026. Frente a 2023, la contracción alcanzó el 20%.

De esta manera, el hecho de que los salarios se agoten más rápido no se traduce en un mayor nivel de consumo, sino que convive con una reducción de las compras realizadas por los hogares.

Cómo se realizó el relevamiento del Banco Provincia

El estudio analizó más de 320.000 cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran sus haberes en el Banco Provincia y no transfieren esos ingresos a otras entidades financieras.

La metodología considera que una persona se quedó sin dinero del sueldo cuando el saldo proveniente de ese ingreso llega a cero como consecuencia de pagos, consumos, extracciones, transferencias o compras de dólares. Por eso, el indicador mide cuánto duran los recursos salariales dentro de las cuentas analizadas y no necesariamente la totalidad del dinero del que dispone cada trabajador.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, sostuvo que los resultados reflejan una dificultad creciente para las familias, los comerciantes y las pequeñas y medianas empresas. También vinculó la pérdida de capacidad de compra con el impacto sobre la actividad económica.

En paralelo, el presidente Javier Milei cuestionó públicamente la afirmación de que los argentinos no llegan a fin de mes. Durante una exposición en Neuquén, calificó esa idea como una consigna impulsada por el kirchnerismo.

Los datos del relevamiento, en tanto, muestran que una parte importante de los trabajadores consume los recursos de su salario durante los primeros días posteriores al cobro, con una incidencia mayor entre quienes perciben los ingresos más bajos. El fenómeno se suma a la caída del consumo y refleja las dificultades que enfrentan numerosos hogares para cubrir sus compromisos hasta el siguiente pago.