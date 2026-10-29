Despidieron a 25 trabajadores de la fábrica de caramelos Lipo y denuncian que llevan meses sin cobrar

Trabajadores despedidos de la fábrica Lipo, en Lanús, reclaman indemnizaciones y salarios pendientes. También denuncian la pérdida de cobertura médica.

La crisis en la fábrica de caramelos Lipo, ubicada en Lanús, derivó en una protesta de 25 trabajadores despedidos que exigen el pago de sus indemnizaciones y salarios pendientes. Según denunciaron, fueron desvinculados hace meses y todavía no recibieron el dinero que les corresponde.

Los empleados realizaron una movilización para visibilizar su situación y reclamar respuestas de la empresa. Además de las deudas laborales, advirtieron que perdieron la cobertura médica, una situación que afecta especialmente a las familias que necesitan tratamientos y medicamentos.

Despidos y deudas después de décadas de trabajo

Entre los afectados está Rubén, quien trabajó durante 29 años en la fábrica y fue despedido hace cuatro meses. Según contó, todavía no consiguió otro empleo y la empresa mantiene deudas con él.

“Nos deben meses del año pasado y no nos liquidaron lo adeudado”, sostuvo. También denunció que los trabajadores no reciben respuestas y que atraviesan situaciones de maltrato.

Valeria, quien ingresó a la empresa en 2002, aseguró que fue despedida sin cobrar y cuestionó los motivos que le dieron para justificar su desvinculación. La trabajadora también relató las dificultades que enfrenta desde que perdió la obra social, ya que tiene una hija con discapacidad que necesita medicación.

Otro caso es el de Esteban, quien acumulaba 23 años de antigüedad en la fábrica. Según relató, también despidieron a su esposa, que llevaba 25 años en la empresa. La pareja tiene dos hijos con autismo y perdió la cobertura médica para toda la familia.

Actualmente, Esteban trabaja con su auto a través de una aplicación para generar ingresos y afrontar los gastos cotidianos. Sin embargo, aseguró que acumula deudas con las obras sociales y que sus hijos quedaron sin cobertura.

Una trabajadora con 37 años de antigüedad sintetizó el reclamo de los manifestantes: exigen que la empresa pague las indemnizaciones correspondientes a los despidos.

Los empleados que siguen en la planta también denuncian problemas

La situación también genera preocupación entre quienes todavía trabajan en Lipo. Un empleado aseguró que los despedidos quedaron sin cobrar las indemnizaciones y advirtió sobre las condiciones laborales que atraviesan quienes permanecen en la fábrica.

Según su testimonio, los salarios se pagan de manera fraccionada, con depósitos semanales en lugar de una liquidación completa, y no reciben aumentos.

El trabajador también mencionó una disminución en las ventas, aunque aclaró que, desde su perspectiva, no se trata de una caída abrupta.

Mientras los 25 despedidos reclaman el pago de las deudas salariales y las indemnizaciones, los testimonios exponen la incertidumbre económica de las familias afectadas y las dificultades que enfrentan tanto quienes quedaron fuera de la empresa como quienes todavía dependen de ella para sostener sus ingresos.