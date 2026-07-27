Milei ratificó que buscará eliminar las retenciones: “Vamos camino a liberarlos por completo”

Durante el acto de cierre de la 138.ª Exposición Rural de Palermo, el presidente Javier Milei respondió al reclamo de la Sociedad Rural Argentina y aseguró que su gobierno avanzará hacia la eliminación total de las retenciones. Además, destacó las medidas económicas implementadas para el sector.

El presidente Javier Milei aseguró este domingo que su gobierno continuará avanzando hacia la eliminación definitiva de las retenciones al campo y respondió al pedido formulado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante el acto de cierre de la 138.ª Exposición Rural de Palermo.

“Vamos camino a terminar de liberarlos por completo“, afirmó el mandatario ante productores y dirigentes del sector agropecuario, luego de que el presidente de la SRA, Nicolás Pino, reclamara que los derechos de exportación “deben dejar de existir por ley y para siempre”.

En su discurso, Milei volvió a destacar el rol del agro como uno de los principales motores de la economía argentina y sostuvo que las medidas impulsadas por su gestión buscan devolver competitividad al sector.

“El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos“, expresó.

El Presidente repasó las principales decisiones económicas adoptadas desde el inicio de su mandato, entre ellas la eliminación del cepo cambiario, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria agrícola, la apertura de nuevos mercados internacionales y la baja de retenciones para distintas actividades productivas.

En ese sentido, sostuvo que “el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos” y aseguró que la economía argentina dejó atrás la etapa de transición para ingresar en un escenario de mayor crecimiento y estabilidad.

Si bien no anunció un cronograma para la eliminación total de los derechos de exportación, Milei reafirmó que ese objetivo forma parte del rumbo económico de su administración y respondió así a uno de los principales reclamos históricos del sector agropecuario.