¿El papa León XIV visitará la Argentina? Qué dijo el presidente del Episcopado

La posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina volvió a generar expectativas luego de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Marcelo Colombo, quien afirmó que existe una voluntad del Pontífice de llegar al país, aunque remarcó que la Santa Sede aún no oficializó el viaje.

En una entrevista radial, el arzobispo explicó que cualquier definición dependerá de la confirmación oficial del Vaticano, que todavía no anunció fechas ni el recorrido de una eventual gira por Sudamérica.

“La visita a la Argentina está en el deseo del Papa. Existe una voluntad de que venga al país”, sostuvo Colombo, aunque insistió en que todavía no hay una comunicación formal por parte de la Santa Sede.

El Vaticano aún no confirmó la gira

En las últimas semanas surgieron versiones sobre un posible viaje de León XIV durante noviembre. Sin embargo, el titular del Episcopado evitó confirmar esa información y señaló que primero deberán completarse los trabajos preparatorios y la planificación oficial.

Según indicó, el Vaticano también analiza la posibilidad de incluir a Perú y Uruguay dentro de una gira regional, aunque el itinerario definitivo aún permanece en estudio.

Córdoba aparece entre los posibles destinos

Consultado sobre las ciudades que podría visitar el Pontífice, Colombo explicó que la duración habitual de estos viajes —generalmente de unos tres días— limita la cantidad de actividades y destinos.

No obstante, mencionó a Córdoba como una de las alternativas debido a su importancia para la Iglesia Católica en Argentina y consideró que una eventual visita debería incluir distintas actividades pastorales, además de las tradicionales celebraciones litúrgicas.

Expectativa tras la llegada del nuevo nuncio

Las declaraciones de Colombo se conocieron pocos días después del arribo a Buenos Aires del nuevo nuncio apostólico, Michael Wallace Banach.

Tanto desde la Iglesia como desde el Gobierno nacional aclararon que este cambio diplomático no implica una confirmación de la visita papal, aunque reconocieron que facilitará la organización en caso de que el Vaticano finalmente apruebe el viaje de León XIV a la Argentina.