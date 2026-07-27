La morosidad de las familias llegó al 12,8% y alcanzó su nivel más alto en más de 20 años

Un informe del Banco Central reveló que la mora en los créditos de las familias casi se triplicó respecto del año pasado. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales concentran los mayores niveles de incumplimiento.

La morosidad de las familias argentinas volvió a crecer en mayo y alcanzó el nivel más alto en más de dos décadas. Según el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el índice de irregularidad en los créditos otorgados a los hogares llegó al 12,8%, casi tres veces más que el registrado un año atrás.

El reporte oficial señala que el aumento estuvo impulsado principalmente por el deterioro en el pago de tarjetas de crédito y préstamos personales, dos de las principales herramientas de financiamiento utilizadas por los hogares.

En términos generales, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en el 7,7%, lo que representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto de abril y de 5,1 puntos en comparación con mayo del año pasado.

Los préstamos personales lideran la mora

Entre las distintas líneas de financiamiento, los préstamos personales registraron el mayor nivel de incumplimiento, con una mora del 15,9%, lo que representa un aumento de 10,4 puntos porcentuales en relación con igual período de 2025.

Las tarjetas de crédito también mostraron un fuerte deterioro, con un índice de mora del 13,1%. En tanto, los créditos prendarios alcanzaron el 7,7%, mientras que los hipotecarios continuaron siendo los de menor incumplimiento, con un 1,6%.

También creció la mora entre las empresas

El informe del BCRA también reflejó un deterioro en la situación financiera del sector empresarial. En mayo, la morosidad de las empresas llegó al 3,5%, un incremento de 0,1 puntos respecto de abril y de 2,5 puntos frente al mismo mes del año anterior.

Si bien el nivel de incumplimiento continúa siendo considerablemente menor al registrado entre las familias, el Banco Central advirtió que la tendencia también es ascendente.

Los datos muestran un escenario de creciente dificultad para cumplir con las obligaciones financieras, especialmente entre los hogares, en un contexto de mayor utilización del crédito para sostener el consumo y afrontar gastos cotidianos.