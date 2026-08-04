Milei modificó su agenda internacional para evitar que Villarruel pueda desempatar la votación por la Ley de Tierras

El Presidente adelantó su viaje a Ecuador para coincidir con la sesión clave del Senado. De esa manera, la vicepresidenta deberá asumir el Poder Ejecutivo y no podrá presidir el debate, que podría definirse por un voto de desempate.

El Gobierno nacional modificó la agenda internacional del presidente Javier Milei en la antesala de una sesión decisiva en el Senado, donde este jueves se debatirá el proyecto de reforma de la Ley de Tierras. El cambio busca evitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel quede al frente de la Cámara alta en una votación que podría terminar empatada.

Con el nuevo cronograma, Milei partirá hacia Ecuador el miércoles por la noche y permanecerá allí durante el jueves para participar de actividades oficiales junto al presidente Daniel Noboa. Recién el viernes viajará a Colombia para asistir a la asunción del nuevo mandatario de ese país.

La decisión tiene un efecto institucional inmediato: al encontrarse el Presidente fuera del país, Villarruel deberá ejercer el Poder Ejecutivo de manera interina, por lo que no podrá presidir la sesión del Senado ni emitir un eventual voto de desempate.

Una votación con final abierto

El oficialismo continúa negociando apoyos para conseguir la media sanción del proyecto, que propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden estar en manos de personas o entidades extranjeras.

Según las estimaciones parlamentarias, el escenario permanece muy ajustado. La Libertad Avanza, el PRO y parte del radicalismo reúnen alrededor de 32 votos favorables, mientras que el peronismo y otros bloques provinciales alcanzarían unos 33 votos en contra. Un grupo de senadores aún no definió su postura, por lo que el resultado sigue abierto.

Entre los legisladores considerados clave figuran representantes de Neuquén, Chubut, Salta, Tucumán y La Pampa, cuyos votos podrían inclinar la balanza durante el debate.

Cambios al proyecto

En las últimas negociaciones, el Gobierno aceptó modificaciones al texto original para acercar posiciones con bloques dialoguistas. La principal modificación fue fijar en el 25% el nuevo límite para la propiedad extranjera de tierras rurales, cuando la propuesta inicial contemplaba eliminar ese tope.

La sesión del jueves se perfila como una de las más importantes de las últimas semanas en el Senado, en un contexto de fuertes negociaciones políticas y con un resultado que continúa siendo incierto.