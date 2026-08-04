Ley de Tierras: cuáles son los principales cambios que debatirá el Senado

El oficialismo incorporó más de 15 modificaciones al proyecto tras negociar con bloques aliados. La iniciativa mantiene restricciones para Estados extranjeros, pero flexibiliza el acceso de particulares extranjeros a las tierras rurales.

El Senado debatirá este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como Ley de Tierras, luego de que el Gobierno introdujera más de 15 modificaciones para conseguir el respaldo necesario y avanzar con la media sanción.

La propuesta mantiene como eje la protección de la propiedad privada, pero también modifica aspectos vinculados con la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego.

Los principales puntos del proyecto

Aumenta el límite para la compra de tierras por extranjeros

El proyecto eleva del 15% al 25% el límite máximo de tierras rurales que podrán estar en manos de personas o empresas extranjeras dentro del territorio de cada provincia.

Se mantiene la prohibición para Estados extranjeros

Los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera seguirán sin poder adquirir tierras rurales, salvo que cuenten con autorización expresa de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Autorización obligatoria en zonas de frontera

La compra de tierras rurales ubicadas en zonas de seguridad de frontera por parte de extranjeros deberá contar con la aprobación tanto del gobierno provincial como del Gobierno nacional.

Mayor autonomía para las provincias

El proyecto reafirma que cada provincia conserva la jurisdicción sobre su territorio y el dominio originario de sus recursos naturales, por lo que podrá establecer su propia normativa en las materias que no fueron delegadas a la Nación.

Cambios en las indemnizaciones por expropiaciones

La iniciativa modifica el régimen de expropiaciones al establecer que:

La indemnización por lucro cesante podrá superar el 30% del daño emergente si el afectado demuestra un perjuicio mayor.

El valor del bien se calculará tomando como referencia el momento previo al anuncio de la expropiación.

Ese monto será actualizado por inflación y devengará intereses hasta su pago.

Registro obligatorio de compras por extranjeros

Toda adquisición de tierras rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras deberá inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales, consignando la nacionalidad del comprador y, cuando corresponda, las autorizaciones oficiales.

Desalojos más rápidos

El proyecto incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles, que permitirá agilizar desalojos antes de que exista una sentencia judicial definitiva.

Cambios en la Ley de Manejo del Fuego

También propone eliminar las restricciones que actualmente impiden modificar el destino de los terrenos afectados por incendios forestales.

Qué busca el Gobierno

Tras las modificaciones incorporadas durante las negociaciones con bloques aliados, el oficialismo sostiene que el proyecto preserva la soberanía nacional al impedir que Estados extranjeros adquieran tierras, al tiempo que mantiene el derecho de los extranjeros residentes en Argentina a comprar inmuebles rurales bajo las condiciones previstas por la ley.

La iniciativa será tratada este jueves en el Senado, en una sesión que estará marcada por el debate sobre la extranjerización de las tierras y las atribuciones que conservarán las provincias sobre sus recursos y su territorio.