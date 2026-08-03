Milei aseguró que el vínculo con Estados Unidos será clave para avanzar en el reclamo por Malvinas

El Presidente sostuvo que el interés estratégico de Washington en el Atlántico Sur puede favorecer la posición argentina en la disputa de soberanía con Reino Unido y destacó la alianza con Estados Unidos.

El presidente Javier Milei afirmó que el acercamiento estratégico con Estados Unidos será un factor clave para avanzar en el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, al considerar que el nuevo escenario internacional podría abrir oportunidades para la posición de Argentina.

Durante una entrevista radial, el mandatario señaló que la atención de la Casa Blanca sobre la seguridad en el Atlántico Sur podría beneficiar al país en su objetivo de recuperar el control del archipiélago ocupado por Reino Unido desde 1833.

“Necesita un aliado confiable en el Atlántico Sur y nosotros lo somos”, sostuvo Milei al referirse al vínculo con Estados Unidos, y aseguró que esa relación estratégica puede resultar determinante para la búsqueda de una solución diplomática sobre la soberanía de las islas.

El Presidente destacó que el cambio de enfoque de la política exterior estadounidense y el interés por fortalecer su presencia en la región generan un contexto que, según su visión, podría favorecer las negociaciones argentinas.

Además, Milei se refirió a la polémica generada por una bandera de la Selección argentina con la imagen de las Islas Malvinas y afirmó que ese episodio no tuvo consecuencias en las conversaciones diplomáticas con Reino Unido.

El mandatario sostuvo que las negociaciones bilaterales continúan sin verse afectadas por expresiones vinculadas al reclamo histórico argentino y remarcó que la cuestión de soberanía se mantiene dentro del ámbito diplomático.

Por otra parte, Milei volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que el objetivo del Gobierno es fortalecer la independencia del organismo y evitar que vuelva a utilizarse como fuente de financiamiento del Estado.

“Si el Banco Central termina financiando al Tesoro, pasa a ser un órgano de recaudación fiscal”, afirmó, al explicar que la iniciativa busca limitar la emisión monetaria destinada a cubrir gastos públicos.

El Presidente también señaló que el proyecto contempla mayores mecanismos de protección para las autoridades del Banco Central y destacó que la entidad debe concentrarse en preservar el valor de la moneda.

Consultado sobre la situación económica y las dificultades que aún atraviesan algunos sectores de la sociedad, Milei reconoció que persisten problemas en la economía cotidiana, aunque defendió el rumbo de su administración. “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor que en un inicio”, afirmó.