Lanzan descuentos de hasta el 30% y reintegros de hasta $20.000 para cargar combustible durante agosto

Durante agosto de 2026, las estaciones de servicio YPF, Shell, Axion Energy y Puma Energy ofrecerán promociones con descuentos y reintegros para la compra de nafta y gasoil. Los beneficios dependerán del banco, el medio de pago, el tipo de cuenta y el día de la semana en que se realice la carga.

Los automovilistas podrán acceder durante agosto de 2026 a importantes descuentos y reintegros al cargar nafta y gasoil en distintas estaciones de servicio del país.

Las promociones alcanzan hasta un 30% de descuento y reintegros de hasta $20.000, según el banco, el tipo de cuenta, el medio de pago utilizado y el día elegido para realizar la operación.

La mayoría de los beneficios exige abonar con tarjetas Visa o Mastercard a través de la billetera MODO o mediante las aplicaciones habilitadas por cada entidad financiera.

Entre las promociones más destacadas en YPF figura la del Banco Macro Cartera Selecta, que ofrece un 30% de descuento con un tope mensual de $20.000 los miércoles. También sobresalen los beneficios del Banco Nación, Galicia, ICBC, Santander, Credicoop, Banco Hipotecario, y Comafi, con descuentos que van del 10% al 20%.

En Shell, los descuentos llegan hasta el 25% con Banco Nación y se complementan con promociones de Galicia, Banco Comafi, Supervielle y otras entidades. Además, la petrolera mantiene beneficios exclusivos para clientes de Shell BOX, Club 365, Jumbo+ y Easy, que incluyen descuentos en combustibles premium, lubricantes y tiendas Select.

Por su parte, Axion Energy ofrece rebajas de hasta el 30% para clientes de Brubank Ultra y promociones especiales con Banco Nación, Patagonia, Credicoop, Banco Ciudad, Banco Comafi y otros bancos provinciales.

En tanto, Puma Energy también mantiene beneficios mediante acuerdos con Personal Pay, Banco Patagonia y Banco Comafi, con descuentos que varían entre el 10% y el 25%, dependiendo de la categoría del cliente y del medio de pago utilizado.

Antes de cargar combustible, se recomienda verificar las promociones vigentes de cada entidad bancaria y estación de servicio, ya que los beneficios poseen topes de reintegro, fechas específicas de vigencia y condiciones particulares según el programa de fidelización o el tipo de cuenta del usuario.