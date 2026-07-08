Milei celebró la agónica clasificación de Argentina: “Qué manera de sufrir”

El presidente siguió el partido junto a Karina Milei desde la Quinta de Olivos y, tras el triunfo 3-2 sobre Egipto, destacó la entrega del equipo de Lionel Scaloni. “Confié hasta el último momento”, aseguró.

El presidente Javier Milei celebró la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras la agónica victoria por 3-2 frente a Egipto y compartió su emoción durante una entrevista con Radio Mitre.

El mandatario contó que vivió el encuentro acompañado por su hermana, Karina Milei, en la Quinta de Olivos, donde siguió cada instante del partido.

“Vimos el partido con mi hermana en Olivos. Qué manera de sufrir”, expresó al recordar el intenso duelo que la Selección logró revertir en los minutos finales.

“Confié hasta el último momento”

Milei aseguró que nunca perdió la fe en el equipo dirigido por Lionel Scaloni, incluso cuando el resultado era adverso.

“Confié hasta el último momento. Cuando nos daban por muertos, resurgimos, renacimos”, afirmó.

Además, destacó la fortaleza del plantel para sobreponerse a las dificultades durante el encuentro.

“No lo quiero extender. Este grupo no se dio por vencido en ningún momento”, sostuvo.

Elogios al plantel argentino

Durante la entrevista, el Presidente también resaltó el trabajo realizado por los futbolistas y el cuerpo técnico a lo largo del certamen.

“La Selección ha hecho un trabajo enorme. Los jugadores son dignos de admiración”, señaló.

Al recordar otras gestas deportivas, Milei comparó la remontada con los equipos dirigidos por Carlos Bianchi y aseguró que siempre creyó en las posibilidades del seleccionado.

“Estoy acostumbrado a estas épicas, lo viví con la época de Bianchi. Cómo no iba a confiar en este equipo de monstruos. No puedo describir esta emoción que tengo”, manifestó.

Sobre el cierre de la entrevista, dejó un mensaje para los futbolistas argentinos: “Me emocioné hasta las pelotas. Los felicito, los amo, estoy como loco de felicidad”.