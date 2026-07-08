Confirmaron el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein por irregularidades en la investigación de la muerte de Nisman

La Cámara Federal porteña ratificó el procesamiento de la exfiscal por deficiencias en la preservación de la escena donde fue hallado muerto Alberto Nisman. El tribunal descartó el delito de encubrimiento agravado, pero mantuvo la acusación por falta de preservación de pruebas.

La Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires confirmó este martes el procesamiento de la exfiscal Viviana Fein por las irregularidades detectadas en la preservación de la escena donde fue encontrado muerto el fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015.

La resolución, firmada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, rechazó la acusación por encubrimiento agravado, aunque mantuvo el procesamiento por el delito de falta de preservación de pruebas, previsto en el artículo 245 del Código Penal.

Qué señaló la Cámara

En el fallo, los magistrados sostuvieron que existió una “innegable alteración de la escena” debido a la presencia y circulación de numerosas personas sin las medidas de protección correspondientes, además de una deficiente preservación de evidencias y la omisión de recolectar otros elementos de prueba en tiempo oportuno.

Según el tribunal, estas circunstancias constituyen indicios suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, que la actuación de Fein estuvo orientada a descartar elementos que pudieran modificar la hipótesis inicial de la investigación.

Cómo sigue la causa

La exfiscal había sido procesada en mayo por el juez federal Julián Ercolini, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

Ahora, la Cámara ordenó que la investigación continúe con celeridad para resolver la situación procesal de otros funcionarios que participaron de las primeras actuaciones en el departamento de Nisman y que también permanecen imputados.

La decisión no modifica la investigación sobre las circunstancias de la muerte del fiscal, sino que se limita a analizar el accionar de quienes intervinieron en las primeras horas del procedimiento.

La defensa de Viviana Fein

Durante una declaración realizada en febrero de este año en los tribunales de Comodoro Py, Fein rechazó las acusaciones y aseguró que no tiene “ningún mea culpa” por su actuación.

Además, sostuvo que el ingreso de las personas al departamento fue escalonado y negó que se hubiera contaminado la escena. “Nadie describe cómo se contaminó o qué faltó. Nunca nadie lo describió”, afirmó en esa oportunidad.

Con esta resolución, la causa quedó en condiciones de avanzar hacia un eventual juicio oral contra la exfiscal por el delito de falta de preservación de pruebas.