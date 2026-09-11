Milei canceló su viaje a Londres en medio de la tensión por Malvinas

El Presidente tenía previsto viajar al Reino Unido para dar una conferencia en Oxford y mantener encuentros con empresarios. El Gobierno decidió priorizar su agenda en la ONU.

El presidente Javier Milei canceló el viaje que tenía previsto realizar a Londres, donde iba a brindar una conferencia en la Universidad de Oxford y mantener reuniones con representantes del sector empresarial.

La decisión del Gobierno se conoció este jueves y se produce en medio de una nueva escalada diplomática por la cuestión de las Islas Malvinas, apenas una semana después de la Cadena Nacional en la que Milei anunció sanciones contra empresas petroleras que proyectan operar en el Atlántico Sur.

Según se informó desde la Casa Rosada, el cambio de agenda responde a la decisión de priorizar la presencia del mandatario en Nueva York, donde participará de las actividades de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y presentará el reclamo argentino por la soberanía de las islas.

La agenda internacional de Milei

Para su actividad en Estados Unidos, Milei estará acompañado por una comitiva reducida integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También participarán el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el representante permanente ante la ONU, Francisco Tropepi.

En tanto, el Gobierno mantiene en agenda una visita a París, vinculada a la Argentina Week, y un viaje a Washington previsto para el 14 de octubre, donde Milei participará como invitado de honor de la Gala Oficial del Hispanic Heritage.

La representación argentina en Gran Bretaña quedará limitada por ahora a una actividad vinculada al sector minero. El secretario de Minería, Luis Lucero, tiene previsto viajar a Londres para participar de la London Metal Exchange (LME) Week, que se realizará el 19 y 20 de octubre.

Una visita que había generado expectativa

El viaje que finalmente fue cancelado tenía un significado particular para la relación entre Argentina y el Reino Unido. De haberse concretado, habría sido la primera visita bilateral de un presidente argentino a Gran Bretaña desde el viaje de Carlos Menem en octubre de 1998.

Durante sus respectivas presidencias, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también viajaron al Reino Unido, aunque sus visitas estuvieron vinculadas a cumbres multilaterales y encuentros del G20.

La cancelación de la visita de Milei se produce mientras la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática argentina y en un contexto de fuertes cruces sobre la soberanía de las islas.