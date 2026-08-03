El Gobierno Nacional realizará inspecciones en escuelas y advierte con sanciones por incumplir el servicio mínimo

El Ministerio de Capital Humano confirmó que este lunes realizará controles aleatorios en establecimientos educativos de todo el país durante el paro convocado por CTERA. El objetivo es verificar el cumplimiento del 75% de prestación del servicio que establece la Ley 27.802.

El Gobierno nacional anunció que realizará inspecciones aleatorias en escuelas de todo el país durante el paro docente convocado para este lunes 3 de agosto, con el objetivo de verificar el cumplimiento del servicio mínimo previsto por la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial.

La medida fue informada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que los controles estarán a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En caso de detectar incumplimientos, la cartera adelantó que activará los mecanismos previstos para aplicar sanciones a las entidades gremiales.

La decisión se produce en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que reclama la convocatoria a la paritaria nacional docente, mejoras salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva ley de financiamiento educativo y mayores inversiones en infraestructura escolar, comedores, conectividad, becas y programas socioeducativos.

Además, el sindicato expresó su rechazo a una eventual reforma jubilatoria y al proyecto denominado “Ley de Libertad Educativa”.

Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que el objetivo de las inspecciones es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y resguardar el derecho a la educación.

“En caso de verificarse incumplimientos, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, indicó la cartera mediante un comunicado.

Por su parte, la ministra Sandra Pettovello informó que este domingo se reunió el Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Federal de Educación, integrado por autoridades educativas nacionales y provinciales, para coordinar las acciones que permitan garantizar la continuidad del dictado de clases durante la jornada de protesta.

Durante el encuentro también se ratificó el compromiso de asegurar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la legislación vigente, y se coordinó el esquema de inspecciones nacionales para supervisar el cumplimiento de esa obligación durante el paro.