ANMAT prohibió un reconocido relleno facial en todo el país tras una denuncia por lesiones

La medida alcanza a todas las presentaciones y lotes identificados de los productos “Bio Belle. Lab. NouvelleVie” y “Belle Forme. NewLife Lab”. El organismo detectó que no contaban con los registros sanitarios exigidos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización y la distribución de una serie de productos utilizados como rellenos dérmicos, luego de detectar irregularidades sanitarias.

La medida fue establecida mediante la Disposición 5486/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza a todas las presentaciones y lotes identificados durante la investigación.

El procedimiento se inició a partir de la denuncia de una mujer que aseguró haber sufrido lesiones en el rostro después de aplicarse uno de estos productos. La paciente aportó fotografías de las lesiones y capturas de conversaciones que mantuvo con el vendedor.

Qué productos prohibió ANMAT

Los productos señalados durante la investigación estaban identificados como “Bio Belle. Lab. NouvelleVie” y “Belle Forme. NewLife Lab”.

ANMAT detectó publicaciones en las que se ofrecían distintos tipos de rellenos dérmicos que contenían ácido hialurónico y lidocaína. Entre las presentaciones observadas había viales y jeringas prellenadas cuyos envases estaban rotulados en inglés.

Los productos eran ofrecidos a través de plataformas digitales, redes sociales y canales de contacto directo, incluido WhatsApp.

A partir de la denuncia, personal del organismo realizó una búsqueda en sus registros oficiales y determinó que no figuraban productos registrados bajo las denominaciones investigadas.

La irregularidad que detectó el organismo

Además de la falta de registros, ANMAT constató que las firmas Beauty Endless Distribuidora, Lab. NouvelleVie y NewLife Lab no se encontraban habilitadas para desarrollar actividades vinculadas con la fabricación, importación o comercialización de productos médicos.

Para el organismo, esta situación impide garantizar aspectos fundamentales relacionados con las condiciones de elaboración, la legitimidad de los productos y el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes.

Por ese motivo, la autoridad sanitaria resolvió prohibir preventivamente el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos involucrados.

Qué dijo ANMAT sobre la denuncia de la mujer

La presentación que dio origen al expediente fue realizada por una mujer que manifestó haber sufrido lesiones luego de la aplicación de uno de los rellenos.

También informó que había realizado una denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Avellaneda-Lanús.

Sin embargo, ANMAT aclaró que la investigación no establece que se haya comprobado que los productos hayan provocado las lesiones. Lo que consta en el expediente es la denuncia de la paciente, junto con la documentación y las fotografías que presentó como respaldo.

El organismo dispuso además dar intervención a su área de Asuntos Judiciales para evaluar las actuaciones correspondientes y comunicar la medida a las autoridades sanitarias y a Defensa del Consumidor.