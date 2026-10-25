Mendoza: suspendieron las cirugías en un hospital privado tras un brote bacteriano que dejó dos muertos

El Ministerio de Salud de Mendoza suspendió preventivamente las cirugías en un hospital privado tras confirmar cuatro infecciones por Serratia marcescens y dos fallecimientos.

Un brote de infecciones bacterianas en el Hospital Privado de la ciudad de Mendoza encendió las alarmas sanitarias y provocó la suspensión preventiva de las cirugías en el establecimiento. Hasta el momento, se confirmaron cuatro casos de infección por Serratia marcescens en pacientes que habían sido intervenidos quirúrgicamente y se reportaron dos fallecimientos.

La medida fue dispuesta por el Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, que inició una investigación para determinar el origen de la contaminación y establecer si existe una fuente común vinculada con los procedimientos realizados en el centro médico.

Inspeccionaron los quirófanos y la farmacia

La alerta epidemiológica se activó el miércoles, cuando profesionales del Hospital Central detectaron síntomas inusuales en pacientes que habían sido operados previamente en el Hospital Privado, ubicado sobre calle Mitre al 600, en la capital mendocina.

Durante la investigación, los equipos sanitarios identificaron coincidencias entre los casos, relacionadas con el uso de los quirófanos y determinados procedimientos de preparación para las intervenciones.

Ante esta situación, el Ministerio de Salud desplegó un operativo de inspección con participación de las áreas de Epidemiología, Farmacia e Infraestructura y Habilitaciones.

Como parte de las medidas preventivas, se suspendió la actividad quirúrgica y se intervino la farmacia del establecimiento. Además, se secuestraron e inspeccionaron antisépticos, anestésicos, medicamentos, soluciones e instrumental quirúrgico para buscar posibles fuentes de contaminación.

Según la información difundida, las sospechas se concentran principalmente en las salas de operaciones, aunque la investigación continúa para determinar el origen de las infecciones.

Dos pacientes murieron y otros permanecen bajo seguimiento

De los cuatro casos confirmados, dos pacientes fallecieron: uno en el Hospital Privado y otro en el Hospital Central. Los otros dos permanecen bajo seguimiento médico.

Además, al menos seis personas que también pasaron por los quirófanos del establecimiento están siendo observadas para determinar si estuvieron expuestas a la bacteria.

Las autoridades sanitarias mantienen una búsqueda activa de pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente en el hospital durante el período investigado.

Qué es la bacteria Serratia marcescens y cuáles son los síntomas de alarma

Serratia marcescens es una bacteria que puede causar infecciones, especialmente en ámbitos de atención sanitaria. Puede afectar distintas partes del organismo y representa un riesgo mayor para personas hospitalizadas o con determinados factores de vulnerabilidad.

En este caso, las autoridades recomendaron que quienes hayan sido operados en el Hospital Privado de Mendoza durante octubre consulten de inmediato a un profesional de la salud si presentan síntomas de alarma.

Entre las señales mencionadas se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, vómitos, rigidez de nuca, alteraciones del estado de conciencia y otras manifestaciones neurológicas.

La investigación sanitaria busca establecer cómo se produjeron las infecciones y cuál fue su fuente, mientras se mantienen las medidas preventivas para evitar nuevos casos.