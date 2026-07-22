Malestar porque Milei no reacciona ante la campaña anti Argentina

Javier Milei y Pablo Quirno ya son cuestionado por no reaccionar contra la inédita campaña anti Argentina que se expandió en varios puntos del planeta con celebridades de Hollywood, políticos y personalidades que acusan a los argentinos de racistas.

A medida que la selección de fútbol avanzó hasta la final del Mundial, se fueron sumando voces ya no contra los jugadores sino contra el pueblo argentino, con teorías viralizadas en redes sobre supuesto odio racial y xenofobia.

La campaña incluyó a personajes diversos como el actor Samuel Jackson, que dijo que Argentina es el país más racista de la historia. Jackson, que es estadounidense y nació en 1948, recibió cientos de respuestas de argentinos, entre las que le recordaron que en su país la segregación racial legal en espacios públicos -incluidos los baños, restaurantes, colectivos y escuelas- finalizó oficialmente en 1964. Es decir, que recién a los 18 años pudo compartir un baño con un blanco.

Otros artistas como la española Rosalía o el irlandés Niall Horan, ex One Direction, difundieron mensajes de odio contra la Argentina.

Pese a los reiterados ataques contra el país que se multiplicaron en las últimas horas, ni Milei ni su canciller Pablo Quirno hicieron un pronunciamiento para defender a la Argentina de la campaña más salvaje de desprestigio que vivió en la era de internet.

El presidente ni siquiera advirtió que la campaña proviene mayormente de lo que él denosta como “wokismo”, es decir, por parte de personajes de la progresía internacional, como el griego Yanis Varoufakis, el actor español Javier Bardem y políticos del partido demócrata estadounidense.

No sólo en las redes le reclamaron al presidente que defienda a los argentinos: los dirigentes tamibén le exigieron que haga algo. El ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, dijo que la campaña británica contra Argentina “pone en un brete al gobierno porque surgió el nacionalismo que llevamos adentro”. “Este es un globalizador, un presidente que dijo que su héroe es Margaret Thatcher y Espert diciendo que Malvinas son de los ingleses”, dijo Moreno.