Los argentinos compraron USD 2.853 millones en dólares durante agosto

Unos 1,7 millones de argentinos compraron dólares en agosto por USD 2.853 millones, según el balance cambiario difundido por el BCRA.

La demanda de dólares por parte de los argentinos volvió a mostrar un volumen elevado en agosto. Según los datos del Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), unas 1,7 millones de personas compraron divisas en el mercado oficial por un total de USD 2.853 millones durante el octavo mes del año.

El monto convirtió a agosto en el segundo mes con mayores compras de dólares de 2026, detrás de julio. Aunque el volumen se redujo respecto del pico registrado el mes anterior, la cantidad de personas que participaron del mercado cambiario se mantuvo en niveles elevados.

Un mercado con fuerte movimiento de dólares

Las operaciones no se limitaron a quienes compraron moneda extranjera. Durante agosto, unas 734.000 personas vendieron dólares por aproximadamente USD 390 millones.

La diferencia entre ambos movimientos dejó un saldo comprador neto de alrededor de USD 2.463 millones en billetes. El dato refleja que, durante el mes, las compras de divisas realizadas por las personas superaron ampliamente a las ventas.

El balance del BCRA también contempla otros movimientos vinculados al acceso de las personas a moneda extranjera. Al incorporar compras de billetes, servicios y otros gastos corrientes, además de transferencias de divisas sin destino específico, el movimiento total alcanzó aproximadamente USD 3.366 millones.

De ese monto, unos USD 515 millones estuvieron relacionados con servicios y otros gastos corrientes, mientras que otros USD 469 millones correspondieron a giros de divisas sin fines específicos.

Qué hicieron los argentinos con los dólares

Una parte de los dólares adquiridos no salió inmediatamente del sistema financiero local. De acuerdo con los datos difundidos a partir del balance cambiario, alrededor de USD 1.100 millones provenientes de compras de billetes y transferencias sin destino específico habrían quedado depositados en cuentas bancarias argentinas.

Otros USD 700 millones habrían incrementado la tenencia de activos externos, mientras que cerca de USD 900 millones se utilizaron para cancelar obligaciones asociadas a consumos realizados con tarjetas de crédito en viajes y servicios internacionales.

La composición de las operaciones permite observar que la compra de dólares tuvo distintos destinos y que no todo el dinero adquirido se transformó de manera inmediata en fondos fuera del sistema financiero argentino.

Más de USD 20.500 millones en lo que va del año

La tendencia también adquiere otra dimensión al considerar el acumulado de 2026. Durante los primeros ocho meses del año, las compras brutas de billetes realizadas por personas físicas superaron los USD 20.500 millones, según los datos del balance cambiario.

Julio había marcado el mayor nivel mensual del año. Ese mes, las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por USD 4.124 millones, considerando billetes, servicios y giros sin fines específicos.

Agosto, aunque por debajo de ese registro, mantuvo una demanda significativa de moneda estadounidense y consolidó el volumen de compras de dólares de las personas como uno de los movimientos destacados del mercado cambiario durante 2026.