Feriado del 12 de octubre: cómo queda el fin de semana largo en 2026

El feriado del 12 de octubre de 2026 cae lunes y no será trasladado. Cómo queda el fin de semana largo y qué establece la ley.

El feriado nacional del 12 de octubre tendrá lugar este año el lunes y no será trasladado a otra jornada. De esta manera, habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

La fecha corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural y está incluida entre los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399.

Cómo queda el fin de semana largo

Como el 12 de octubre de 2026 cae directamente un lunes, no es necesario aplicar ningún traslado. El esquema será:

– Sábado 10 de octubre: fin de semana.

– Domingo 11 de octubre: fin de semana.

– Lunes 12 de octubre: feriado nacional.

Por lo tanto, quienes no tengan que trabajar durante el feriado podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.

La particularidad de los feriados trasladables es que la fecha puede modificarse cuando su ubicación en el calendario lo permite, de acuerdo con las disposiciones establecidas por la normativa vigente. En este caso, al coincidir con un lunes, permanece en su fecha original.

Qué se conmemora el 12 de octubre

La jornada recuerda la llegada de la expedición encabezada por Cristóbal Colón a América en 1492. En Argentina, la denominación oficial vigente es Día del Respeto a la Diversidad Cultural, establecida en 2010.

El cambio de nombre reemplazó la denominación de “Día de la Raza” y buscó incorporar una mirada vinculada con la diversidad cultural, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Así, el feriado de octubre será uno de los fines de semana largos del último tramo del año y quedará conformado, sin cambios de fecha, por el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.Si querés, también puedo hacer una versión **más SEO/Google Discover**, con un título más fuerte del estilo de NoticiasNQN.