La Justicia de EE.UU. secuestró los celulares de Tapia y otros dirigentes de la AFA antes del regreso de la Selección

El operativo se realizó en el aeropuerto JFK de Nueva York, antes del vuelo de regreso a la Argentina. Claudio “Chiqui” Tapia y otros integrantes de la comitiva fueron citados a declarar el 30 de julio en una causa que investiga contratos comerciales internacionales de la AFA.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue demorado por autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, donde agentes del FBI secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos antes del regreso de la delegación argentina al país tras la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información difundida por Infobae, el procedimiento también alcanzó a otros integrantes de la comitiva que viajaba en el vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas. Además de los teléfonos, las autoridades incautaron computadoras y otros dispositivos electrónicos vinculados a la investigación.

Como consecuencia del operativo, la partida del vuelo sufrió una demora de más de dos horas. El despegue, previsto inicialmente para las 6, se concretó alrededor de las 8:15, retrasando la llegada del seleccionado argentino al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban al plantel.

Según la documentación judicial, Tapia fue citado a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida. La Justicia estadounidense también le requirió que aporte toda la información y documentación que posea relacionada con la firma Tourprodenter, incluyendo comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.

La investigación apunta a determinar el funcionamiento de la estructura financiera utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. En ese marco, Tourprodenter —empresa administrada por Javier Faroni y registrada en el estado de Florida— figura como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, organización de partidos amistosos y comercialización de derechos televisivos.

Entre los futbolistas que regresaron junto a Tapia no se encontraban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección viajó un día después en su avión privado y se trasladó directamente a Rosario para reunirse con su familia.

Hasta el momento, la AFA no emitió un comunicado oficial sobre el procedimiento ni sobre el alcance de la investigación que llevan adelante las autoridades judiciales de Estados Unidos.