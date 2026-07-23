El Gobierno oficializó 33 designaciones en la Justicia, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa

Mediante 28 decretos publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional nombró jueces, conjueces, fiscales y defensoras públicas para cubrir cargos vacantes en tribunales nacionales y federales de distintas provincias.

El Gobierno nacional oficializó este martes 33 designaciones en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, a través de 28 decretos publicados en el Boletín Oficial.

Las designaciones comprenden 21 jueces, seis conjueces, cuatro fiscales federales y dos defensoras públicas, con el objetivo de cubrir vacantes en tribunales nacionales y federales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintas provincias del país.

Entre los nombramientos más destacados figura el de Juan Tomás Rodríguez Ponte como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora. El magistrado se desempeñó anteriormente como secretario del juez federal Ariel Lijo y estuvo al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.

También fueron designados Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 9; Paula Vanesa Romeo para el TOC N.º 18; y José Ignacio Polizza para el TOC N.º 14.

En el fuero laboral, el Ejecutivo nombró como camaristas a Diego Javier Tula, Claudio Fabián Loguarro, Diego Fernando Manauta, Marina Edith Pisacco y María Claudia Jueguen.

En el interior del país, las designaciones alcanzan a María Virginia Ise, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia; Santiago French, en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y Santiago José Martín, en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Asimismo, fueron nombrados Bernardo María Rodríguez Palma como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 de San Martín; Ruth María Ponce de León en el Tribunal Oral Federal de Posadas; y Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo como jueces de cámara en Tucumán.

En el Ministerio Público Fiscal asumieron Patricio Nicolás Sabadini como fiscal federal de Resistencia, Fernando Gabriel Alcaraz en Mendoza, Hugo Daniel Froy en Paso de los Libres y Juan Marcelo Burella Acevedo en Corrientes.

Por su parte, el Ministerio Público de la Defensa incorporó a Amanda Espino como defensora pública oficial ante tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires y a María Laura Irastorza como defensora pública de víctimas en la provincia de Río Negro.

Con estas designaciones, el Gobierno busca avanzar en la cobertura de vacantes existentes en distintos organismos judiciales y fortalecer el funcionamiento de la Justicia federal y nacional en diferentes jurisdicciones del país.