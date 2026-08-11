La Justicia avanza sobre el patrimonio de Manuel Adorni y le dio 15 días para responder

El fiscal Gerardo Pollicita pidió a Manuel Adorni explicaciones sobre su patrimonio en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Tiene 15 días.

La Justicia envió un requerimiento al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni para que explique el origen y composición de su patrimonio, en el marco de una causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita le dio un plazo de 15 días para responder una serie de preguntas vinculadas con sus bienes y movimientos económicos.

El pedido se produjo luego de que un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectara presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial del ex funcionario.

La causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y se encuentra bajo la órbita del juez Ariel Lijo. Adorni dejó el Gobierno hace más de un mes, luego de desempeñarse como jefe de Gabinete durante la gestión del presidente Javier Milei.

El requerimiento del fiscal

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes judiciales y del entorno del ex funcionario, Pollicita le envió a Adorni una serie de preguntas que deberá contestar dentro del plazo establecido.

El requerimiento busca obtener precisiones sobre distintos aspectos de su situación económica, en particular sobre la adquisición de inmuebles y otros gastos que, de acuerdo con la investigación, podrían no guardar correspondencia con los ingresos declarados.

El fiscal basó su pedido en el análisis realizado por la DAFI, organismo especializado en el estudio económico y financiero de investigaciones judiciales.

La presentación no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad ni determina que exista un delito probado. Se trata de una instancia dentro de una investigación en la que la Justicia busca determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una eventual imputación formal.

Una posible antesala de la indagatoria

El requerimiento podría convertirse en un paso previo a una eventual citación a indagatoria, aunque esa decisión todavía no fue adoptada.

La investigación comenzó a concentrarse en la evolución del patrimonio de Adorni y en determinadas operaciones que despertaron interrogantes para los investigadores. Entre los aspectos analizados aparecen la compra de propiedades y otros desembolsos considerados relevantes en relación con sus ingresos.

Ahora, el ex funcionario tendrá 15 días para presentar las explicaciones solicitadas por el fiscal. A partir de esa respuesta, la Justicia deberá evaluar si las aclaraciones resultan suficientes o si corresponde profundizar las medidas de investigación.

La causa continúa así en una etapa preliminar, mientras el juzgado federal analiza la información patrimonial y financiera reunida hasta el momento.