El Gobierno actualizó las reglas para el transporte pesado y busca reducir los costos logísticos

El Decreto 689/2026 modifica, después de tres décadas, el Anexo R del Decreto 779/95, que establece los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte pesado. La nueva normativa equipara medidas con Brasil, permite mayores cargas y adapta las reglas a los camiones impulsados por gas y electricidad.

El Gobierno nacional introdujo cambios en la normativa que regula los pesos y dimensiones del transporte pesado, con el objetivo de agilizar el transporte terrestre y reducir los costos logísticos.

A través del Decreto 689/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se actualizó después de 30 años el Anexo R del Decreto 779/95, reglamentario de la Ley de Tránsito.

Uno de los principales cambios consiste en equiparar las medidas de los camiones argentinos con las utilizadas en Brasil. La adecuación todavía deberá complementarse con modificaciones de la normativa Mercosur para alcanzar una integración plena de los parques automotores de ambos países.

La nueva regulación también incrementa los pesos permitidos por camión, manteniendo como límite el peso correspondiente a cada eje, considerado fundamental para preservar el estado de las rutas.

De esta manera, se busca corregir una situación que, según explicó el Gobierno, impedía que determinados vehículos aprovecharan su capacidad de carga aun cuando técnicamente podían transportar un mayor peso.

Otro de los cambios responde a la evolución tecnológica registrada en las últimas décadas.

La normativa incorpora las nuevas configuraciones de vehículos que utilizan combustibles alternativos, como gas y electricidad, cuyos sistemas y componentes modificaron las características de los camiones respecto de los modelos contemplados en la regulación anterior.

El Gobierno sostiene que la actualización permitirá mejorar la eficiencia del transporte de cargas, reducir costos y adecuar la normativa argentina a las nuevas condiciones del transporte regional y a la evolución tecnológica del sector.