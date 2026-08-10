ANMAT prohibió un dermatoscopio robado: qué modelo y número de serie fueron afectados

ANMAT prohibió el uso, venta y distribución de un dermatoscopio FotoFinder robado. La medida alcanza una única unidad identificada por su número de serie.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de una unidad de un dermatoscopio marca FotoFinder que fue denunciada como robada.

La medida fue establecida mediante la Disposición N° 4945/2026 y alcanza específicamente al DERMATOSCOPIO FotoFinder, modelo skeen, número de serie FFP000960-0145.

La decisión no se debe a una falla detectada en toda la línea de productos, sino a que la unidad en cuestión fue sustraída y actualmente se desconoce en qué condiciones se encuentra.

La situación fue comunicada al organismo sanitario por Aler SM S.A., empresa titular del producto e importadora habilitada, que informó el robo del equipo y presentó la correspondiente denuncia policial ante la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El dermatoscopio está registrado como un producto médico destinado a la captura y documentación de imágenes microscópicas y macroscópicas de la piel. Este tipo de imágenes permite colaborar en la evaluación y el seguimiento de lesiones cutáneas.

Sin embargo, al tratarse de una unidad sustraída, ANMAT señaló que no es posible conocer su estado de conservación ni las condiciones en las que pudo haber sido manipulada desde el momento del robo.

Ante esa situación, el organismo consideró que no puede garantizarse que el equipo mantenga las condiciones necesarias para un uso seguro.

Por ese motivo, la prohibición alcanza a su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional.

La medida identifica de manera precisa al equipo afectado mediante su marca, modelo y número de serie, por lo que la disposición se refiere a esa unidad y no implica una prohibición general para todos los dermatoscopios FotoFinder.