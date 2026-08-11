La exfuncionaria rionegrina Any Piccinini cruzó en redes al senador Martín Soria

La exlegisladora cuestionó al senador justicialista por sus declaraciones sobre las rutas nacionales y le reclamó que acredite las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional por la repavimentación de la Ruta 151 y la finalización de la autovía entre Cervantes y Cipolletti. También lo responsabilizó por el estado de la Ruta 22.

La exfuncionaria rionegrina Any Piccinini protagonizó un fuerte cruce en redes sociales con el senador nacional justicialista Martín Soria, a quien cuestionó por sus expresiones vinculadas con el estado de las rutas nacionales en Río Negro.

En una publicación difundida en redes, Piccinini acusó a Soria de mantener un discurso que, según planteó, no se condice con las responsabilidades que tuvo durante sus distintos cargos públicos, al igual que su hermana, y con su vínculo con la región.

“Martín, realmente, ¿no tenés vergüenza?”, comienza el mensaje de la exfuncionaria, quien calificó al senador de “hipócrita” y cuestionó que se refiera a la situación vial de la provincia.

Piccinini sostuvo que tanto Soria como su hermana ocuparon cargos vinculados con las necesidades de infraestructura de Río Negro y remarcó que se trata del territorio del que provienen.

En ese marco, lanzó un desafío a los legisladores nacionales de la provincia. Les reclamó que acrediten “por escrito, en forma fehaciente” las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional para avanzar con la repavimentación de la Ruta Nacional 151 y la finalización de la autovía en el tramo Cervantes-Cipolletti.

La exfuncionaria también apuntó particularmente contra Martín Soria por la situación de la Ruta Nacional 22. Según sostuvo, el senador tuvo responsabilidad en la falta de finalización de las obras y cuestionó una presentación judicial realizada en su momento contra Vialidad Nacional.

Piccinini afirmó que Soria impulsó un juicio porque no estaba de acuerdo con el diseño previsto para el paso de la Ruta 22 por General Roca y sostuvo que esa situación tuvo como consecuencia, según su interpretación, la paralización definitiva de la obra.

“Perdiste vos. No perdimos todos los rionegrinos”, concluyó la exfuncionaria en su publicación, en uno de los tramos más duros del mensaje dirigido al senador justicialista.