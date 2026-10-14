La inflación de septiembre a nivel nacional fue del 1,9% y llegó al 33,4% interanual

Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza en septiembre de 2026: 1,7% más que el mes previo

La inflación de septiembre fue del 1,9%, mientras que el aumento acumulado en los primeros nueve meses de 2026 llegó al 23,6%. En la comparación interanual, los precios al consumidor registraron una suba del 33,4%, de acuerdo con los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional.

Entre los rubros relevados, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor aumento mensual, con una variación del 3,1%. En el otro extremo, Restaurantes y hoteles tuvo el incremento más bajo, del 1,1%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en septiembre

Durante septiembre de 2026, un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.632.505 para superar el umbral de pobreza. Ese monto representó un aumento del 1,7% respecto de agosto.

El indicador permite dimensionar el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, en un contexto en el que los precios continúan acumulando incrementos a lo largo del año.

La evolución de los precios en 2026

Con el resultado de septiembre, la inflación acumulada entre enero y septiembre alcanzó el 23,6%. En tanto, la variación interanual se ubicó en el 33,4%, al comparar los precios con los registrados en el mismo mes del año anterior.

Los datos del IPC permiten observar tanto la evolución general del costo de vida como las diferencias entre los distintos rubros de consumo, que tuvieron aumentos de distinta magnitud durante el mes.