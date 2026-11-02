La inflación de octubre volvería a ubicarse cerca del 2%: qué anticipan las consultoras

Las consultoras privadas estiman que la inflación de octubre estará entre 1,8% y 2,1%, impulsada por alimentos, combustibles y otros aumentos.

La inflación de octubre habría vuelto a ubicarse cerca del 2%, según las proyecciones de las principales consultoras privadas. Después del 1,9% registrado en septiembre, las estimaciones para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se movieron en un rango de entre 1,8% y 2,1%, con una tendencia hacia el límite superior por el aumento de alimentos y bebidas.

Los relevamientos de las últimas semanas reflejaron que la desaceleración de los precios todavía encuentra dificultades para consolidarse. Aunque algunas mediciones anticiparon una leve baja respecto del mes anterior, la mayoría de las consultoras calculó que el indicador volvería a ubicarse alrededor del 2%.

El dato oficial será difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y permitirá determinar si el Gobierno logró sostener la tendencia de los últimos meses o si se produjo una nueva aceleración.

Qué proyectan las consultoras para octubre

Las estimaciones privadas mostraron diferencias acotadas. Fundación Libertad y Progreso y Equilibra calcularon una inflación mensual del 1,8%, mientras que EconViews proyectó un 1,9%, el mismo nivel que se había registrado en septiembre.

Por su parte, Analytica, Invecq y C&T ubicaron sus pronósticos cerca del 2%. Eco Go presentó la estimación más elevada, con una variación del 2,1%.

La distancia entre el cálculo más bajo y el más alto fue de apenas 0,3 puntos porcentuales. Sin embargo, el comportamiento de los precios durante los últimos días del mes llevó a varias firmas a revisar sus previsiones.

En el último año, la inflación mensual se mantuvo mayormente por encima del 2%. Solo en algunos meses logró perforar ese nivel, con registros como el 1,9% de junio y el 1,7% de agosto, según los datos mencionados en los relevamientos.

Los alimentos, entre los principales factores de presión

Uno de los rubros que más influyó en las proyecciones fue alimentos y bebidas. Analytica registró un incremento del 0,4% durante la cuarta semana de octubre y calculó una suba acumulada del 2,5% para esa división en las últimas cuatro semanas.

Dentro de ese relevamiento, las verduras encabezaron los aumentos, con una variación del 8,8%. También se registraron subas en frutas, que avanzaron 2,9%, mientras que aguas, gaseosas y jugos tuvieron un incremento del 1,1%.

Desde Invecq señalaron que restaurantes y hoteles fue uno de los rubros con mayores aumentos, aunque alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una incidencia importante en el resultado general. Entre los productos que mostraron movimientos destacados mencionaron verduras, lácteos, aceites y frutas.

La evolución de estos precios tuvo un peso relevante en las estimaciones privadas y explicó parte de la resistencia del índice a mostrar una desaceleración más marcada.

La advertencia del Banco Central por la carne y los combustibles

Las perspectivas para los próximos meses también incluyen factores que podrían presionar sobre el costo de vida. En su último informe de política monetaria, el Banco Central advirtió que durante el cuarto trimestre podrían registrarse aumentos vinculados con la estacionalidad de la carne vacuna y la actualización de algunos precios regulados.

Entre los componentes señalados aparecen las tarifas de gas y los combustibles. La entidad también puso el foco en la evolución internacional del petróleo y su posible impacto sobre los precios locales.

“Tras varios meses de relativa estabilidad, el aumento de los precios de las naftas registrado a fines de septiembre impactará plenamente en la inflación de octubre”, advirtió el organismo.

El Banco Central explicó además que las variaciones en los combustibles pueden trasladarse a otros sectores de la economía a través de los costos de transporte y producción.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia niveles de inflación similares a los internacionales. Para eso, vinculó la desaceleración de los precios con el equilibrio fiscal, el orden monetario y la independencia del Banco Central.

Con las estimaciones privadas concentradas alrededor del 2%, octubre aparece como otro mes en el que la inflación podría mantenerse cerca de ese nivel. La evolución de los alimentos, la carne y los combustibles será determinante para evaluar el comportamiento de los precios en el tramo final del año.