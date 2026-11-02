Cayeron los patentamientos de autos en Argentina, pero las marcas asiáticas ganan terreno

Los patentamientos de autos 0 km bajaron 12% interanual en octubre. Toyota lideró las ventas y las marcas asiáticas ya superan el 11% del mercado.

El mercado automotor argentino registró una nueva caída durante octubre: se patentaron 45.965 vehículos 0 km, un 12% menos que en el mismo mes de 2025. Sin embargo, mientras las ventas muestran una retracción, las marcas asiáticas amplían su presencia y ya superan el 11% de participación.

Los datos corresponden a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que también informó una baja del 8,4% respecto de septiembre, cuando se habían registrado 50.207 unidades.

La diferencia interanual representa 6.296 vehículos menos que los 52.261 patentados en octubre del año pasado. Pese a este retroceso, el sector mantiene un nivel de actividad relativamente estable, con cinco meses consecutivos por encima de las 45.000 unidades mensuales.

Cuántos autos se patentaron en lo que va de 2026

Entre enero y octubre se registraron 481.852 vehículos nuevos en todo el país. La cifra representa una caída del 12,8% frente al mismo período de 2025, cuando se habían alcanzado los 552.758 patentamientos.

De esta manera, el mercado se acerca a la marca de medio millón de unidades en los primeros diez meses del año, aunque todavía se encuentra por debajo de los números del ciclo anterior.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que el sector atraviesa una etapa de recomposición, impulsada por la llegada de nuevas marcas y modelos que amplían las opciones disponibles para los compradores.

En ese escenario, las automotrices asiáticas aparecen como uno de los principales fenómenos del año. Según el directivo, comenzaron 2026 con una participación reducida, pero actualmente ya superan el 11% del mercado.

Toyota volvió a liderar las ventas en octubre

En el ranking de marcas, Toyota se ubicó nuevamente en el primer puesto, con 6.947 unidades patentadas. Volkswagen quedó segunda, con 5.358, mientras que Fiat completó los primeros tres lugares con 5.039 vehículos.

El listado continuó con Ford, que registró 4.421 unidades, y Chevrolet, con 3.863. Más atrás quedaron Renault, Peugeot, Citroën, BYD y Jeep.

Entre los modelos, las camionetas volvieron a tener un papel destacado. La Toyota Hilux encabezó las ventas de octubre con 2.820 patentamientos, seguida por la Volkswagen Amarok, con 2.128, y la Ford Ranger, con 1.953.

El ranking de los diez modelos más vendidos quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux: 2.820 unidades.

Volkswagen Amarok: 2.128.

Ford Ranger: 1.953.

Fiat Cronos: 1.799.

Ford Territory: 1.791.

Toyota Yaris Cross: 1.256.

Peugeot 208: 1.155.

Toyota Corolla Cross: 1.062.

Chevrolet Onix: 1.054.

Volkswagen Tera: 1.005.

Las promociones podrían impulsar el cierre del año

Desde ACARA señalaron que las condiciones comerciales y las alternativas de financiación están ayudando a sostener la actividad, en un contexto en el que las concesionarias buscan atraer compradores con precios y bonificaciones.

Beato anticipó que noviembre y diciembre suelen ser los meses de menor movimiento para el sector, aunque consideró posible que ambos períodos registren un crecimiento interanual, impulsados por promociones de las automotrices para alcanzar sus objetivos anuales.

El comportamiento de los últimos dos meses será clave para determinar cómo termina 2026. Mientras las ventas todavía muestran una caída frente al año pasado, la llegada de nuevas marcas y la mayor competencia en precios comienzan a modificar la oferta disponible en el mercado argentino.