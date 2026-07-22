El ingreso de carne barata de Brasil no para de crecer frente al derrumbe de la faena local

Mientras la faena bovina cerró el primer semestre con una caída cercana a los 9 puntos a partir de la retención de hacienda en el mercado local, no para de crecer el ingreso de carne brasileña.

En esta reconfiguración de la cadena cárnica, con un precio récord del ternero que -como contó LPO- amenaza con recalentar la inflación, se extrema la importación de cortes brasileños baratos que pululan en las góndolas de las cadenas de supermercados, que se consolidan como las grandes ganadoras de la situación.

El margen de ganancia es superlativo para las cadenas, que compran algunos cortes por $9 mil y los venden a más de 20 mil. La oferta es variada e incluye los cortes preferidos por el consumidor argentino, desde vacío, pasando por nalga, hasta lomo.

Según datos recientes de la Asociación Brasileña de Frigoríficos a los que accedió LPO, Argentina fue el país que más posiciones escaló en el ranking de destinos para la carne brasileña, pasando del puesto 29 en 2025 al 19 en 2026, con más de 13.700 toneladas exportadas que representan más de 60 millones de dólares.

El principal ingreso al país fue de carne deshuesada congelada. Ahí, Brasil pasó de exportar a la Argentina 5.768 toneladas en la primera mitad de 2025 a 11.136 toneladas en el mismo periodo de 2026, un aumento del 93%. En dólares, la suba fue del 116%.

En cuanto a la carne deshuesada fresca o refrigerada el aumento fue exponencial, ya que pasó de 278 toneladas en la primera mitad de 2025 a 2.222 toneladas en el mismo tramo de 2026, una suba de casi 700%.

La diferencia en términos de precios entre los cortes locales y los brasileños es visible, ya que algunos se venden un 25% más barato que los nacionales.

Todo, en un contexto donde el Consorcio ABC que nuclea a los grandes frigoríficos expuso una caída del 8,9% en la faena durante el primer semestre de 2026.

En paralelo informe de Rosgan estima que la faena bovina podría terminar este año entre 500 mil y 1,2 millones de cabezas por debajo de 2025, una reducción que va a tener su impacto sobre la oferta de carne.

Frente a la apertura importadora del gobierno de Javier Milei, el año pasado ingresaron 32.000 toneladas de carne de países vecinos y se estima que, para 2026, se duplique el volumen y llegue a las 65.000 toneladas, de las cuales más tres cuartas partes provienen de Brasil.