El Gobierno oficializó el cobro a extranjeros no residentes por la atención en hospitales nacionales

La Resolución 1066/2026 reglamentó el cobro de las prestaciones médicas a extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. La medida contempla excepciones para situaciones de emergencia y establece mecanismos de registro, facturación y cobro en los hospitales nacionales.

El Gobierno nacional oficializó el cobro por la atención médica a extranjeros que no tengan residencia permanente en la Argentina. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1066/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reglamenta lo dispuesto por el DNU 366/2025.

La normativa alcanza a los extranjeros que no cuenten con residencia permanente, incluidos quienes no poseen DNI argentino y quienes todavía se encuentran realizando el trámite de residencia.

Los hospitales nacionales deberán registrar las prestaciones brindadas, determinar sus costos y establecer los mecanismos correspondientes para la facturación.

La reglamentación establece, sin embargo, que las situaciones de emergencia quedan exceptuadas del cobro. En estos casos, los hospitales no podrán limitar ni condicionar la atención cuando exista un riesgo cierto e inminente para la vida del paciente.

Entre las situaciones contempladas se encuentran paros cardiorrespiratorios, obstrucciones agudas de las vías respiratorias, distintos tipos de shock, infartos con compromiso hemodinámico, accidentes cerebrovasculares tiempo-dependientes, traumatismos graves, hemorragias masivas, quemaduras extensas, sepsis, emergencias obstétricas e intoxicaciones.

En tanto, las personas que cuenten con residencia permanente podrán utilizar el sistema público de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos argentinos. Para acreditar esa condición deberán presentar el DNI o, en caso de encontrarse en renovación, la constancia de residencia permanente en trámite emitida por Migraciones.

La resolución también establece que los hospitales deberán adaptar sus protocolos internos para determinar los procedimientos de cobro, facturación y eventuales mecanismos de apelación.

La medida se suma a decisiones similares adoptadas previamente por distintas provincias, entre ellas Salta, Santa Cruz, Mendoza y Jujuy, que implementaron esquemas de cobro para determinados servicios sanitarios destinados a extranjeros no residentes.