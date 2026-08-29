El Gobierno definirá por decreto el aumento del salario mínimo

Fracasó la reunión del Consejo del Salario tras el rechazo sindical a la oferta empresaria. El Gobierno definirá por decreto el próximo aumento.

Antes de la reunión principal, a las 10 se había realizado otra audiencia en la que se discutieron los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

El Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, los empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales. Su función es establecer el piso salarial que debe recibir un trabajador registrado bajo las condiciones previstas por la legislación.

La definición también tiene impacto sobre la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Ante la falta de consenso, será nuevamente el Poder Ejecutivo el que deberá establecer el nuevo valor. A principios de diciembre, el Gobierno ya había recurrido a un laudo para fijar una actualización del salario mínimo en diez tramos, después de que empresarios y sindicatos no lograran ponerse de acuerdo.

La última actualización entró en vigencia en agosto y llevó el salario mínimo a los actuales $376.600.

La discusión salarial se da mientras distintos estudios muestran la pérdida de capacidad de compra del salario mínimo frente a la inflación.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA señaló que el salario mínimo registró una caída real de 0,8% en julio y acumuló un retroceso del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Según el análisis, el salario mínimo real pasó de un equivalente a $626.106 en noviembre de 2023 a $372.400 en julio de 2026, tomando los valores a precios constantes utilizados por el estudio.

Los investigadores remarcaron que el poder adquisitivo alcanzado en julio quedó incluso por debajo del nivel registrado en 2001, antes de la crisis de la convertibilidad. También señalaron que representa apenas alrededor de un tercio del máximo histórico de la serie, registrado en septiembre de 2011.

A diferencia de las jubilaciones y otras prestaciones sociales, el salario mínimo no tiene un mecanismo automático de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor. Por eso, cada nueva revisión depende de una negociación entre las partes o, cuando no hay acuerdo, de una decisión del Gobierno.

Ahora, tras el fracaso de la reunión, quedará en manos del Ejecutivo determinar cuánto aumentará el piso salarial en los próximos meses y cómo quedará frente a la evolución de los precios y los ingresos de los trabajadores.