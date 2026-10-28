CyberMonday 2026 en Argentina: tres días de ofertas, cuotas y descuentos desde el 2 de noviembre

El CyberMonday 2026 se realizará del 2 al 4 de noviembre, con casi 800 empresas participantes. Conocé las categorías, las herramientas y los consejos para aprovechar las ofertas.

El CyberMonday 2026 se realizará el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre, con la participación de casi 800 empresas de todo el país. El evento de comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) ofrecerá promociones en distintas categorías, opciones de financiación y herramientas para comparar productos y precios.

Según informó la entidad, el 47% de las empresas participantes son pequeñas y medianas empresas (pymes), que tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos junto a grandes marcas durante una de las fechas centrales del comercio digital argentino.

Qué marcas y productos participan del CyberMonday 2026

La edición de este año contará con diez grandes categorías para facilitar la búsqueda de productos y servicios:

Electro y tecnología.

Viajes.

Bebés y niños.

Salud y belleza.

Deportes y fitness.

Indumentaria y calzado.

Muebles, hogar y decoración.

Supermercado, bodegas y gastronomía.

Motos y autos.

Servicios y varios.

La plataforma oficial también ofrecerá distintas secciones para encontrar oportunidades, entre ellas MegaOfertas, Descolocados, Historias, MegaOfertas Top, MegaOfertas Bomba, Noche Bomba y Mega BOOM.

Además, habrá un ranking con los productos más clickeados y filtros para ordenar las búsquedas por precio, cuotas sin interés, descuentos por volumen —como promociones 2×1 y 3×2—, talles y colores, entre otros criterios.

La organización anticipó cerca de 15.000 MegaOfertas para esta edición.

Cómo aprovechar las ofertas del CyberMonday

Para comprar durante los tres días del evento, conviene comparar precios y condiciones antes de confirmar una operación. Estas son algunas recomendaciones para aprovechar mejor las promociones:

Comparar los precios antes y durante el evento. Consultar el valor habitual de un producto permite evaluar si el descuento representa un ahorro real.

Revisar el precio final y las cuotas. Es importante verificar si la financiación tiene intereses, cuánto cuesta cada cuota y cuál es el monto total de la compra.

Consultar los costos de envío y los plazos de entrega. Una promoción puede perder atractivo si el envío es elevado o la entrega demora más de lo previsto.

Usar los filtros de búsqueda. La plataforma permitirá ordenar productos por precio y aplicar criterios como cuotas sin interés, talles, colores y descuentos por cantidad.

Verificar la tienda y las condiciones de compra. Antes de pagar, es recomendable comprobar que se trata del sitio oficial del comercio, revisar las políticas de devolución y conservar el comprobante de la operación.

Las herramientas que tendrá el sitio oficial

El portal del evento incorporará nuevas funciones para facilitar la experiencia de los usuarios. Entre ellas se encuentran las MegaOfertas personalizadas, con filtros por intereses, comparaciones de precios, promociones en tiempo real y marcas destacadas.

También estará disponible Cybot, un asistente conversacional desarrollado con inteligencia artificial que ayudará a buscar productos y marcas dentro de la plataforma.

Otra herramienta será el buscador de beneficios bancarios, que permitirá consultar las promociones disponibles según las entidades participantes.

El crecimiento del comercio electrónico en Argentina

El CyberMonday llega después de un primer semestre de crecimiento para el comercio electrónico argentino. Según el Estudio Mid Term 2026 de la CACE, entre enero y junio la facturación del sector alcanzó los $19.533.815 millones, con 181,5 millones de órdenes de compra, un aumento interanual del 21%, y un ticket promedio de $107.597.

El mismo relevamiento indicó que el 16% de los argentinos realizó su primera compra digital durante este año.

Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, destacó el volumen de operaciones que concentra el evento y señaló que durante el CyberMonday las ventas pueden equivaler a tres semanas de actividad habitual en apenas tres días.

La entidad también remarcó el papel de las pymes, que representan el 47% de las empresas participantes, y la importancia de las opciones de financiación, las entregas rápidas y las condiciones de devolución para fortalecer la confianza de los consumidores.

Con tres jornadas de promociones, el CyberMonday 2026 buscará impulsar las ventas online y ampliar las oportunidades de compra en todo el país.