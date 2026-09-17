Causa AMIA: Rafecas incorporó a un nuevo acusado al juicio en ausencia

El juez Daniel Rafecas incorporó a Alí Asghar Hejazi al proceso por la AMIA que se realizará en ausencia. Está acusado por su presunta participación.

El juez federal Daniel Rafecas incorporó este miércoles 16 de septiembre a Alí Asghar Hejazi al grupo de acusados que podrán ser sometidos a un juicio en ausencia por el atentado contra la AMIA, ocurrido en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.

La decisión fue adoptada a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, quien sostuvo que el imputado mantuvo una “actitud obstructiva” y que Irán no brindó una cooperación efectiva frente a los pedidos de detención preventiva para una eventual extradición.

Hejazi, quien ocupó cargos de alto nivel en la estructura estatal iraní, fue incorporado de esta manera a la nómina de acusados que permanecen fuera del alcance de la Justicia argentina y que podrán ser juzgados sin encontrarse físicamente en el país.

Por qué Rafecas habilitó el juicio en ausencia

Hejazi había sido citado a prestar declaración indagatoria en abril de 2026, pero no se presentó. A partir de esa situación, el 10 de abril se libró un pedido de captura nacional e internacional y se solicitó a Interpol la emisión de una notificación roja.

También se publicaron edictos, se pidió a Irán su detención provisoria en el marco de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y se notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

En mayo, además, Hejazi fue declarado en rebeldía.

Para Rafecas, el conjunto de esas medidas permitió establecer que el imputado conocía la existencia del proceso y que no había una posibilidad razonable de que desconociera los requerimientos judiciales.

El magistrado sostuvo que Hejazi adoptó una conducta destinada a sustraerse de la Justicia argentina y que, pese a tener conocimiento de las actuaciones, decidió no comparecer ante el tribunal.

La resolución, además, señala que los hechos atribuidos en la causa podrían constituir delitos de genocidio y de lesa humanidad, una cuestión que forma parte de la calificación jurídica sostenida por la investigación y que deberá ser analizada dentro del proceso.

Qué relación le atribuye la Justicia con el atentado

Según la resolución de Rafecas, la investigación ubica a Hejazi dentro de la estructura iraní que habría intervenido en la decisión y planificación del atentado contra la AMIA.

El ataque ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando una bomba destruyó la sede de la mutual judía ubicada en Pasteur 633, en la Ciudad de Buenos Aires. Murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.

La resolución judicial sostiene que la decisión de llevar adelante el atentado fue adoptada en Teherán, en el denominado Comité Vijeh, y atribuye a Hejazi un lugar relevante dentro de esa estructura.

Estas son imputaciones formuladas en el marco de la investigación judicial y no equivalen por sí mismas a una condena. Será el proceso penal el que determine la responsabilidad que corresponda a cada acusado.

Quiénes son los otros acusados

Hejazi se suma a otros ciudadanos iraníes que ya cuentan con pedidos de captura internacional y que fueron alcanzados por el mecanismo de juicio en ausencia.

Entre ellos figuran Mohsen Rezai, excomandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; Ahmad Vahidi, exresponsable de la Fuerza Quds; Alí Fallahian, exministro de Inteligencia; y Alí Akbar Velayati, exministro de Asuntos Exteriores de Irán.

La investigación argentina sostiene desde hace años la presunta responsabilidad de funcionarios y organismos iraníes en el atentado, mientras Irán rechaza esas acusaciones.

Cómo funciona el juicio en ausencia

El juicio en ausencia permite que un proceso penal avance y eventualmente llegue a una sentencia aunque el acusado no esté físicamente presente ante el tribunal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación argentina.

El mecanismo fue incorporado al Código Procesal Penal de la Nación y al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784, sancionada en febrero de 2025 y publicada en marzo de ese año.

La norma establece que no puede aplicarse de manera general a cualquier delito, sino que alcanza a determinados crímenes internacionales y hechos vinculados con instrumentos internacionales sobre terrorismo.

El atentado contra la AMIA fue uno de los principales casos que impulsaron políticamente la incorporación de esta herramienta al sistema penal argentino, justamente por la permanencia durante décadas de varios acusados fuera del alcance de la Justicia.

Con la decisión de Rafecas, Alí Asghar Hejazi quedó incorporado formalmente al proceso que podrá avanzar en su ausencia. La investigación continuará bajo la órbita del juez federal y de la fiscalía especializada en la causa AMIA.