Un estudio detectó un retroceso en el rendimiento cognitivo de estudiantes argentinos

Una investigación de la Universidad Austral comparó estudiantes evaluados entre 2013 y 2023 y registró una caída de 3,6 puntos en el coeficiente intelectual total y de 8,4% en el desempeño verbal.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Austral detectó un retroceso en distintos indicadores del rendimiento cognitivo de estudiantes argentinos al comparar evaluaciones realizadas durante una década.

La investigación analizó cohortes de alumnos evaluados en 2013, 2019 y 2023, con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años. Según los resultados difundidos, el coeficiente intelectual total registró una disminución de 3,6 puntos, mientras que el desempeño verbal cayó un 8,4%.

La mayor variación se observó en las capacidades vinculadas con el lenguaje, un área relacionada con procesos como la escolarización, la comprensión lectora y el desarrollo de habilidades lingüísticas.

El relevamiento también identificó diferencias en los resultados entre estudiantes de escuelas públicas y privadas, aunque los datos deben interpretarse dentro del conjunto de factores educativos, sociales y ambientales considerados por la investigación.

El papel de las pantallas y los cambios en la forma de aprender

Victoria Bein, doctora en Psicología, profesora e investigadora que participó del estudio, explicó que uno de los aspectos analizados es el contexto de creciente utilización de dispositivos digitales.

En diálogo con Cadena 3, la especialista vinculó esta problemática con datos de las pruebas PISA y señaló que Argentina presenta una proporción elevada de estudiantes que manifiestan distraerse durante las clases por el uso de teléfonos.

Bein planteó que la incorporación cotidiana de teléfonos, computadoras y herramientas de inteligencia artificial puede estar modificando la manera en que las personas procesan y almacenan información.

Sin embargo, el estudio no establece que los dispositivos digitales sean la única causa del retroceso observado. Se trata de un fenómeno que puede estar atravesado por múltiples factores y requiere continuar investigándose.

La especialista utilizó una expresión coloquial para describir el fenómeno: “Nuestro cerebro se está ‘achanchando’”, en referencia principalmente a las dificultades para mantener la atención y sostener procesos cognitivos durante períodos prolongados.

Lectura, atención y actividades fuera de las pantallas

Ante este escenario, Bein destacó la importancia de generar desde edades tempranas actividades que estimulen distintas capacidades cognitivas.

Entre ellas mencionó la lectura, la conversación, el intercambio de ideas y las actividades compartidas sin dispositivos electrónicos de por medio.

También recomendó generar espacios en los que niños y adolescentes puedan discutir y reflexionar sobre diferentes temas, incluso a partir de películas, libros u otras experiencias culturales.

La investigación vuelve a poner en el centro del debate el impacto que los cambios en los hábitos de estudio, lectura, atención y consumo de tecnología pueden tener sobre el desarrollo cognitivo durante la infancia y la adolescencia.