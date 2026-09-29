Plaza Huincul: lanzan una nueva edición de “Herramientas contra la violencia de género”

La Dirección de Violencia de Género, dependiente de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Plaza Huincul, anunció una nueva edición del dispositivo “Herramientas contra la violencia de género”.

La propuesta está destinada a mujeres y busca brindar un espacio de aprendizaje, acompañamiento y contención.

Los encuentros comenzarán el martes 6 de octubre, a las 14:00, y se desarrollarán todos los martes en el SUM Municipal de barrio Otaño, ubicado en avenida Castagnous 184.

Para obtener más información, las interesadas pueden comunicarse al 299 535 4797.