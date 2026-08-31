Vecina reclama por el mal estado de la Ruta 17 entre Plaza Huincul y Picún Leufú

Una vecina de Cutral Có, Teresa Castillo, se acercó a la radio para reclamar por el deterioro de la Ruta Provincial 17, uno de los caminos que utiliza con frecuencia para trasladarse hacia Picún Leufú.

Castillo aseguró que actualmente la ruta se encuentra “muy fea” y con numerosos pozos y baches, situación que, según explicó, se agravó luego de las lluvias y nevadas de los últimos meses.

La vecina recordó que años atrás ya había realizado gestiones y reunido firmas para solicitar el arreglo del camino. En aquella oportunidad, el tramo fue intervenido, aunque consideró que las reparaciones fueron provisorias y que con el tiempo la ruta volvió a deteriorarse.

Ante esta situación, pidió a los intendentes de Cutral Có, Ramón Rioseco, y Plaza Huincul, Claudio Larraza, que gestionen ante los organismos correspondientes una solución para el estado de la ruta.

“Yo quisiera pedirles a los intendentes que, por favor, arreglen esa ruta”, expresó Castillo, y remarcó que su reclamo no es únicamente personal, sino que busca mejorar las condiciones de circulación para todas las personas que utilizan diariamente ese camino.

La vecina señaló que existen algunos sectores en mejores condiciones, pero que a medida que se avanza hacia Picún Leufú aparecen tramos muy deteriorados, donde la circulación se vuelve complicada.

La Ruta 17 es utilizada habitualmente para la comunicación entre Cutral Có, Plaza Huincul y Picún Leufú, por lo que Castillo consideró fundamental que se realicen trabajos de mantenimiento y reparación que permitan garantizar mayor seguridad para quienes transitan por el sector.

El reclamo apunta ahora a que Vialidad Provincial tome intervención y se pueda avanzar con una reparación integral de la ruta.