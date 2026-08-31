“Cuidar al que Cuida”: acercan asesoramiento del ISSN y vacunación a empleados públicos y vecinos de Cutral Co

En Cutral Co se desarrolló la jornada “Cuidar al que Cuida”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de Enlace del Ministerio de Jefatura de Gabinete, junto al equipo territorial del Ministerio de Gobierno, que permitió acercar diferentes servicios y asesoramiento a empleados públicos y vecinos de la comarca.

La actividad se realizó en Avenida del Trabajo 570, en el espacio del ex Salón Tantehueco, actual Cutral Co Arte, donde se instaló una mesa itinerante del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y un vacunatorio articulado con COPELCO.

Durante la jornada, los afiliados del ISSN pudieron realizar consultas y recibir asesoramiento sobre diferentes servicios de la obra social, entre ellos coseguros, turismo y prestaciones. También se brindó asistencia para quienes todavía no cuentan con usuario digital, necesario para acceder a la tarjeta virtual, consultar consumos y utilizar otros servicios del Instituto.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca facilitar el acceso a la información y acercar las gestiones a los trabajadores de la Administración Pública, especialmente durante el horario laboral.

Además, el vacunatorio permitió completar esquemas de vacunación obligatoria y aplicar la vacuna antigripal, con la posibilidad de que también se acercaran vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Patricia Stoll, directora institucional del ISSN, remarcó que el objetivo es llevar la institución a distintos puntos de la provincia y mantener una gestión cercana a los afiliados. En ese sentido, recordó que quienes necesiten realizar consultas pueden acercarse a los dispositivos itinerantes o recurrir a los canales digitales del Instituto.

La jornada también sirvió para anticipar próximas actividades impulsadas por la provincia. Entre ellas se encuentra una clínica avanzada de pesca Flycast, prevista para el domingo 6, a cargo del instructor certificado Nicolás Barros. La propuesta tiene cupos limitados y las inscripciones se realizan al 299-556-145.

Desde el equipo provincial señalaron que este tipo de acciones continuarán desarrollándose en distintas localidades mediante acuerdos y articulaciones con cooperativas e instituciones locales, con el objetivo de acercar los servicios y trámites a los trabajadores y a la comunidad.