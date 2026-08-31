Lanzaron oficialmente el PreLaborde en Plaza Huincul

Con la presencia de autoridades, referentes culturales y campeones de la disciplina, se realizó el lanzamiento oficial del PreLaborde, instancia clasificatoria para el Campeonato Nacional de Malambo, que tendrá nuevamente a la Comarca Petrolera como protagonista.

Durante la presentación se destacó la importancia de que la región vuelva a ser sede de esta competencia, especialmente por el crecimiento que tuvo el malambo en los últimos años a partir de los logros obtenidos por bailarines locales.

Las autoridades remarcaron que dos de los tres campeones mencionados a nivel nacional son neuquinos y ambos pertenecen a la Comarca, un logro que posiciona a la región dentro del mapa nacional del malambo.

El lanzamiento también sirvió para reconocer el trabajo de los artistas, delegaciones, familias y equipos municipales y provinciales que acompañan el desarrollo de esta disciplina.

En ese sentido, se destacó el acompañamiento de las áreas de Cultura, Tránsito y distintas dependencias municipales, además del respaldo del Gobierno provincial y legisladores que declararon de interés la actividad.

Durante el acto se confirmó además que la velada principal se realizará el 19 de septiembre en el Club Plaza, donde se espera una importante convocatoria de participantes y público.

El PreLaborde representa así una nueva oportunidad para que los talentos de la región puedan competir y buscar un lugar en el escenario nacional, continuando con una tradición que año tras año gana mayor participación y reconocimiento.