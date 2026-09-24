Vecina del Parque Este pide ayuda por el deterioro de su vivienda y una fuente laboral

Silvia, vecina del barrio Parque Este de Cutral Co, solicitó ayuda ante el grave deterioro que presenta su vivienda, donde vive desde hace más de 26 años.

Según relató, las filtraciones de agua provocaron daños en las chapas, la madera y parte de la estructura del techo. Advirtió además que el agua ingresa al interior de la casa y llega a sectores donde hay cables eléctricos, lo que representa un riesgo.

La mujer aseguró que ya presentó notas ante el municipio para solicitar una evaluación de la vivienda y asistencia. También pidió una oportunidad laboral, ya que actualmente se encuentra sin trabajo y depende de una asignación que dejará de percibir cuando su hija alcance la mayoría de edad.

“Yo no quiero mercadería, quiero trabajar”, expresó Silvia, quien aseguró estar dispuesta a realizar distintos tipos de tareas. También pidió que un profesional o asistente social pueda acercarse a evaluar la situación edilicia.

La vecina espera una respuesta y también apeló a la solidaridad de quienes puedan ofrecerle una oportunidad laboral o colaborar con la reparación de su vivienda.