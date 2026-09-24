Cutral Có participará por primera vez en la Feria Internacional de Turismo

La Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Cutral Có participará por primera vez de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrollará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Palermo, Buenos Aires.

La directora de Turismo, Yamila Temi, destacó que la ciudad fue invitada por NeuquénTur y formará parte de la delegación provincial junto a otras localidades neuquinas. Durante el evento se promocionarán los atractivos de Cutral Có, su patrimonio y su reconocimiento como Capital Provincial de los Monumentos, además de las propuestas vinculadas al Mes del Petróleo.

“Es la primera vez que Cutral Có participa en esta feria internacional. Vamos a estar mostrando todo lo que tenemos en nuestra ciudad”, señaló Temi.

La delegación local estará integrada por dos integrantes del equipo de Turismo, quienes realizarán transmisiones y contenidos para las redes sociales durante el desarrollo de la feria.

Continúan los City Tours gratuitos

Por otra parte, la Secretaría de Turismo continúa recibiendo delegaciones escolares e instituciones que llegan a la ciudad para conocer su historia y sus atractivos.

Los recorridos incluyen lugares vinculados con la historia del petróleo, los monumentos, la bodega, el Parque Solar y distintos espacios culturales y productivos. El servicio es gratuito para escuelas, centros de adultos mayores, comisiones vecinales y otras instituciones.

Los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Turismo para coordinar día y horario. El municipio dispone además de un minibús que traslada a los grupos desde las instituciones y realiza el recorrido acompañado por guías.

Acto por los 30 años de la llegada de la Virgen

Temi también confirmó que el equipo de Turismo acompañará este jueves las actividades por el 30° aniversario de la llegada de la Virgen del Rosario de San Nicolás a Cutral Có.

La procesión tendrá como punto de llegada la cancha de Alianza, donde desde las 17 horas se realizará el acto protocolar y posteriormente la misa. La celebración contará con la participación de autoridades religiosas y visitantes que llegarán especialmente para conmemorar esta fecha.