24 septiembre, 2026 13:38
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Preocupación por despidos y contratos de una empresa local

Desde la Asociación de Camioneros Unidos Patagónicos (ACUP), su secretario general, Rubén Aranda, expresó preocupación por la situación de trabajadores de la empresa Peduzzi, tras la pérdida de contratos vinculados a la actividad petrolera.

Según indicó, 50 trabajadores ya fueron despedidos y otros 70 estarían en proceso de liquidación. El dirigente reclamó que se respeten las indemnizaciones correspondientes y cuestionó el ingreso de empresas de otras provincias en reemplazo de firmas locales.

Aranda también denunció presuntas represalias y persecución gremial contra trabajadores afiliados a la organización y pidió que ningún empleado sea perjudicado por su pertenencia sindical.

Además, señaló que ACUP analiza realizar presentaciones ante la Secretaría de Trabajo y advirtió a los trabajadores que no firmen documentación de traspaso de empresa sin asesoramiento previo.

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