Plaza Huincul será sede de la instancia local de Neuquén Vibra

Este viernes 25 de septiembre, Plaza Huincul será sede de la instancia local del programa Neuquén Vibra, impulsado por la Secretaría de Cultura de la provincia en conjunto con el área de Cultura de la localidad.

La actividad comenzará a las 18 horas en el auditorio Marcelo Berbel del Centro Cultural Gregorio Álvarez y estará destinada a solistas y grupos musicales de entre 18 y 40 años.

La propuesta contempla distintas categorías: raíz y tradición, con folclore y música patagónica; urbano, que incluye rap, reggaetón, trap e hip-hop; popular tropical; y alternativo y canción, con géneros como balada y pop.

La directora de Cultura de Plaza Huincul, Romina Orellano Inda, explicó que el objetivo es visibilizar a los artistas locales y brindarles una instancia de profesionalización mediante la evaluación y orientación de jurados especializados.

Quienes estén interesados en participar pueden solicitar el formulario de inscripción comunicándose con la Dirección de Cultura al 299 409-7023.

Desde el área destacaron que se trata de una oportunidad para que nuevos talentos puedan mostrar su trabajo y acceder posteriormente a las instancias regional y provincial del programa.