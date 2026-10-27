Unos 150 desocupados se organizaron para reclamar oportunidades laborales ante la llegada del GNL

El grupo de desocupados autoconvocados “Buenas Raíces” realizó una asamblea para avanzar en el reclamo de oportunidades laborales en la comarca petrolera, ante las expectativas por el desarrollo de proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL).

Martín y Norberto, referentes del grupo, señalaron que reúnen a unas 150 personas con distintos oficios y especialidades. Su principal objetivo es lograr el acompañamiento de los municipios y las cámaras empresariales para conformar una bolsa de trabajo que permita facilitar el acceso al empleo.

Los referentes destacaron que ya mantuvieron encuentros con autoridades municipales, representantes empresariales y el ministro Jorge Tobares. Además, adelantaron que buscarán nuevas reuniones con funcionarios provinciales para continuar las gestiones.

Desde el grupo remarcaron que su intención es avanzar mediante el diálogo y el trabajo conjunto, sin confrontar con otros sectores ni gremios. También invitaron a las personas desocupadas interesadas en sumarse a comunicarse al 299-613-3668, número de contacto de Norberto.