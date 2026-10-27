27 octubre, 2026 12:41
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Judiciales rechazaron la oferta del TSJ y habrá paro en Cutral Co y Plaza Huincul

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Neuquén (SEJUN) rechazó por unanimidad la última propuesta salarial del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y anunció nuevas medidas de fuerza en toda la provincia.

Sebastián Antognazza, secretario gremial del sindicato, explicó que el ofrecimiento contempla un aumento del 2% para noviembre y otro 2% para enero, porcentajes que consideran insuficientes. El gremio reclama mejoras del 4% para noviembre y del 3% para enero, además de recategorizaciones y la incorporación de personal.

Antognazza advirtió sobre la sobrecarga laboral y la falta de ingresantes, especialmente en el interior provincial, y señaló que estas dificultades afectan los tiempos de respuesta del servicio de Justicia.

En Cutral Co y Plaza Huincul habrá paro de 24 horas este miércoles, mientras que este martes se realizan asambleas y medidas de quite de colaboración. El plan de lucha continuará con nuevas actividades y un plenario para definir los próximos pasos si no reciben una propuesta superadora.

Desde el sindicato aclararon que el servicio de Justicia se mantiene, aunque pueden registrarse demoras en la atención.

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