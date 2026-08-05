Tras la protesta en Ruta 17, transportistas piden más controles a empresas foráneas

La Cámara de Transportistas de Cutral Co y Plaza Huincul realizó este miércoles un bloqueo parcial sobre la Ruta Provincial 17 para visibilizar el reclamo por la falta de trabajo de las empresas locales de transporte de personal.

El presidente de la entidad, Julio Almendra, explicó que la medida fue pacífica y estuvo dirigida únicamente a vehículos de empresas foráneas que prestan servicios para la industria petrolera. Según indicó, durante el operativo detectaron alrededor de 40 empresas de otras localidades trasladando trabajadores hacia Vaca Muerta.

Los transportistas denuncian que estas firmas no están radicadas en la comarca, no tributan en los municipios y, en algunos casos, operarían sin cumplir con las habilitaciones exigidas. En contraste, sostienen que las empresas locales afrontan mayores costos por contar con bases, licencias comerciales y estructura en la zona.

Tras la manifestación, los transportistas se dirigieron a las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul para presentar un petitorio en el que solicitan mayores controles sobre las empresas foráneas, el cumplimiento de las ordenanzas municipales y de la Ley de Compre Neuquino, además de ser incorporados a los procesos de licitación y contratación de las operadoras petroleras.

Almendra advirtió que varias empresas locales ya debieron vender parte de su flota para afrontar los costos de mantenimiento y aseguró que evaluarán nuevas medidas si no obtienen respuestas.